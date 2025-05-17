В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.21 комментарий
Шор обвинил западные страны в навязывании Молдавии ЛГБТ-парада
Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор раскритиковал инициативу проведения в Кишиневе ЛГБТ-парада (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), заявив о давлении со стороны западных стран.
Иностранные государства пытаются навязать Молдавии проведение ЛГБТ-парада, написал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». Шор отметил: «Молдаван уже и не спрашивают. Хотите в ЕС – размахивайте радужными флагами. За такие европейские ценности Молдавию и ее культуру истребляют власти? Мы хотим жить в стране, где 150 непонятных гендеров?»
Ранее некоторые неправительственные организации в Молдавии предложили провести 15 июня в Кишиневе парад представителей ЛГБТ. Мэр Кишинева Ион Чебан и городской совет приняли решение запретить это мероприятие, однако их решение юридической силы не имеет. По местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кишинева приняли решение о запрете ЛГБТ-мероприятий. Депутаты правящей партии выразили протест против этого решения.