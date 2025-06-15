Полиция Кишинева жестко разогнала акцию против ЛГБТ-парада

Tекст: Ольга Иванова

В центре Кишинева прошла массовая акция в поддержку семьи, традиционных ценностей и против проведения ЛГБТ-парада, передает РИА «Новости». На улицы города вышли тысячи жителей, которые требовали соблюдать положения конституции Молдавии, где семья определяется как союз мужчины и женщины. Участники акции собирались вдоль маршрута ЛГБТ-шествия и выражали несогласие с его проведением.

Возле одного из перекрестков произошли столкновения между протестующими и полицией. Силовики оттеснили манифестантов, применяя силу, и задержали нескольких человек. Сообщается, что полицейские повалили на землю мужчину с ребенком на руках, после чего другой мужчина попытался вырвать ребенка, и тот упал на асфальт.

Среди задержанных и пострадавших оказался священник, который, по свидетельствам очевидцев, выступал против проведения ЛГБТ-парада. Полицейские ударили его и бросили на землю. Организаторы акции настаивают, что их действия были мирными и направлены на защиту традиционных ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кишинева приняли решение о запрете ЛГБТ-мероприятий. Депутаты правящей партии выразили протест против этого решения.