Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии
Вандалы осквернили памятник советским воинам в немецком Ангермюнде
Неизвестные осквернили памятник советским воинам в немецком городе Ангермюнде, сбив с монумента звезду, пишут местные СМИ.
Звезда на верхней части монумента была сбита и разбилась, передает RT со ссылкой на немецкие СМИ. Местные власти выступили с осуждением действий вандалов, ведутся поиски виновников.
Памятник находится в парке Мира, где расположены захоронения советских солдат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за актов вандализма в отношении советских памятников.
В сентябре глава комитета «Победа» Алексей Петрович призвал власти Молдавии заявить протест Польше из-за сноса обелиска на могилах красноармейцев.
В августе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о неминуемом ответе Москвы на снос советских памятников и другие антироссийские шаги Запада.