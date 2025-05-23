Власти Молдавии запретили архиепископу Маркеллу совершить паломничество в Турцию

Tекст: Вера Басилая

Архиепископ Маркелл не смог покинуть Молдавию для паломнической поездки в Турцию, несмотря на отсутствие ограничений на выезд, передает ТАСС.

Священнослужитель рассказал, что был подвергнут унизительной проверке в аэропорту, а паспорт и билет ему вернули, когда самолет уже находился на взлетной полосе. Маркелл подчеркнул, что имел все необходимые документы – билеты, ваучеры для проживания и планировал пробыть в Турции около двух суток, однако поездку ему не позволили совершить.

По его словам, в отношении него нет никаких ограничений на перемещение, однако подобные случаи происходят не впервые.

Архиепископ известен в Молдавии как один из самых активных критиков мероприятий ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским, запрещено в России) и не раз заявлял о давлении на священнослужителей.

Бывший президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал действия властей проявлением гонений на православную церковь страны. По мнению политика, правительство Кишинева ставит Румынскую православную церковь в привилегированное положение, что ведет к расколу Митрополии Молдовы, входящей в состав Русской православной церкви. Додон выразил опасения, что если ситуация не изменится, власти могут запретить деятельность Митрополии Молдовы.

Ранее архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл заявил, что поддержку расколу Молдавской православной церкви оказывает румынское правительство через Бессарабскую митрополию.

МИД России осудил отказ властей Молдавии в выезде архиепископа Русской православной церкви для получения Благодатного огня.

Эксперты отметили, что правительство Майи Санду такими действиями против православных пытается избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института.