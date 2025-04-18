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    18 апреля 2025, 19:05 • В мире

    Правительство Молдавии испугалось Благодатного огня

    Эксперты назвали мотивы Санду в борьбе с Православной церковью Молдавии

    Правительство Молдавии испугалось Благодатного огня
    @ ephbalti.md

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Евгений Поздняков

    Серьезный религиозный скандал произошел в Молдавии: архиепископа Православной церкви Маркела задержали перед вылетом в Израиль. Священник должен был доставить Благодатный огонь из Святой земли. По мнению экспертов, тем самым правительство Майи Санду пытается не только политизировать Пасху, но и сменить духовную идентичность молдаван. Удастся ли ей осуществить задуманное?

    Кишинев не допустил представителя Православной церкви Молдавии (ПЦМ) на рейс в Израиль за Благодатным огнем. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь на Святую землю из-за дополнительных проверок в аэропорту. Как сообщает «Спутник. Молдавия», его задержали на несколько часов, из-за чего он опоздал на самолет.

    «Причину, по которой меня не выпустили в Израиль, я так и не понял. Несмотря на то что я священнослужитель, провели досмотр, составили протокол, но ничего не объяснили», – рассказал епископ. Граждане республики раскритиковали действия пограничников. Так, в Партии социалистов произошедшее назвали «актом духовного терроризма».

    «Это осознанная диверсия, направленная на дискредитацию и подавление канонической Православной Церкви Молдовы – крупнейшей религиозной конфессии страны», – цитирует заявление фракции издание Pravda. В свою очередь, оппозиционный блок «Победа» добавил, что религиозные гонения угрожают гражданскому миру и согласию в обществе.

    Действия Кишинева осудили и в РПЦ. Так, по мнению Владимира Легойды, главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом, молдавские власти «лишили людей возможности прикоснуться к святыне». По его мнению, авторы данного решения «очевидно далеки от христианства», поскольку «думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу».

    Произошедшее – часть войны Запада с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в комментарии РИА «Новости». «После нападения на Киево-Печерскую лавру меня больше ничего не удивляет. Они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся», – указал он.

    Но, несмотря на давление правительства Майи Санду, архиепископ Маркел все же надеется вылететь в Иерусалим в пятницу, пишет РИА «Новости». Однако эксперты предупреждают: гонения на ПЦМ со стороны Кишинева на этом не прекратятся, ведь речь идет об осознанной попытке властей полностью заменить религиозные институты страны румынскими.

    «Схождение Благодатного огня не является обязательным обрядом и правилом, укорененным в библейской традиции. Но это часть пасхальной радости верующих и незримая материальная связь со Святой землей, где и произошло воскрешение Христа», – пояснил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

    «Отнять часть этого праздника у людей – попытка их оскорбить и унизить. Власти в Кишиневе показывают, что ПЦМ для них не обладает сакральным статусом. В республике, как и на Украине, в странах Балтии у чиновников возникает большевистская уверенность, что они могут создавать и развенчивать святыни», – посетовал собеседник.

    «Кроме того, кампания в Молдавии по политическому давлению на ПЦМ и верующих достигла пика. Нарушаются нормы демократии и свободы совести. Создается впечатление, что Благодатный огонь выжжет элиты, которые борются за евроинтеграцию, неолиберальные ценности и противодействуют Москве», – продолжил эксперт.

    «Похоже, политики во главе с Санду убеждены, что ПЦМ – основное препятствие для сближения с Европой.

    Впрочем, они правы: именно наличие сильной церкви сохраняет молдаван как народ, спасая их от превращения в лиц румынской национальности с особым колоритом», – заметил он.

    «В целом же историческое и культурное сознание народа Молдавии связано с ПЦМ, поэтому в Кишиневе хотят избавиться от нее как от сильного общественного института. Для этого начаты кампании против главы церкви и других иерархов, в прессе создается негативный образ молдавского православия, а Санду приветствует переход священников в Румынский патриархат – Бессарабскую митрополию», – напомнил религиовед.

    «Но ПЦМ сохранилась и даже окрепла. В итоге власти, ощутив свое бессилие, решили идти на откровенно подлые поступки. Можно ожидать, что в дальнейшем Санду последует украинско-эстонской логике и попытается издать закон с намерением ликвидировать ПЦМ или ее структуры. Но сделать это будет непросто, поскольку молдавские верующие закалились в борьбе», – спрогнозировал Лункин.

    Препятствование со стороны Кишинева представителям Православной церкви Молдавии отправиться на Святую землю за Благодатным огнем – действие, имеющее четкий политический и идеологический мотив, считает политолог Александр Носович. «Для Майи Санду важно, чтобы эту важную задачу выполнили румынские священники», – полагает он.

    «Власти республики хотят укрепить позиции Бессарабской митрополии среди верующих молдаван.

    Пока ее положение достаточно шатко. То есть речь идет о символическом действии, которое наглядно призвано показать населению, в пользу какого религиозного института выступает правительство», – добавляет эксперт.

    «Между тем у Румынской православной церкви в Молдавии нет сильной исторической традиции. Она до последнего времени оставалась такой же маргинальной, как и в целом идеология униатства. Именно поэтому действия властей республики выглядят так дико», – акцентирует собеседник.

    «Но, к сожалению, для современной Молдавии подобные события не новы. Более того, население к ним уже успело привыкнуть. В стране уже больше года ведется процесс захвата приходов Кишиневской митрополии. Что сказать, Санду работает по апробированной Украиной методичке», – заключил Носович.

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