Религиовед Лункин: Молдавские элиты боятся быть выжженными Благодатным огнем

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Схождение Благодатного огня не является обязательным обрядом и правилом, укорененным в библейской традиции. Но это часть пасхальной радости верующих и незримая материальная связь со Святой землей, где и произошло воскрешение Христа», – пояснил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

«Отнять часть пасхального праздника у верующих – это попытка их оскорбить и унизить. Власти в Кишиневе показывают, что Православная церковь Молдавии (ПЦМ) для них не обладает сакральным статусом. В Молдавии, на Украине, в странах Балтии у чиновников возникает большевистская уверенность, что они могут создавать и развенчивать святыни», – посетовал собеседник.

«Кроме того, кампания в Молдавии по политическому давлению на ПЦМ и верующих достигла пика. Нарушаются нормы демократии и свободы совести. Создается впечатление, что Благодатный огонь выжжет элиты, которые борются за евроинтеграцию, неолиберальные ценности и противодействуют Москве», – продолжил эксперт.

«Похоже, политики во главе с Санду убеждены, что ПЦМ – основное препятствие для сближения с Европой. Впрочем, они правы: именно наличие сильной церкви сохраняет молдаван как народ, спасая их от превращения в лиц румынской национальности с особым колоритом», – заметил он.

«В целом же историческое и культурное сознание народа Молдавии связано с ПЦМ, поэтому в Кишиневе хотят избавиться от нее как от сильного общественного института. Для этого начаты кампании против главы церкви и других иерархов, в прессе создается негативный образ молдавского православия, а Санду приветствует переход священников в Румынский патриархат – Бессарабскую митрополию», – напомнил религиовед.

«Но ПЦМ сохранилась и даже окрепла. В итоге власти, ощутив свое бессилие, решили идти на откровенно подлые поступки. Можно ожидать, что в дальнейшем Санду последует украинско-эстонской логике и попытается издать закон с намерением ликвидировать ПЦМ или ее структуры. Но сделать это будет непросто, поскольку молдавские верующие закалились в борьбе», – спрогнозировал Лункин.

Ранее сообщалось, что архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него, сообщает «Спутник. Молдавия».

«Причину, по которой меня не выпустили в Израиль, я так и не понял. Несмотря на то что я священнослужитель, провели досмотр, составили протокол, но ничего не объяснили. Паспорт вернули уже после того, как самолет улетел», – рассказал епископ.

В молдавской Партии социалистов произошедшее назвали сознательным актом духовного террора. Подобные действия напрямую угрожают гражданскому миру и согласию в молдавском обществе, указали в блоке «Победа».

В Москве также осудили действия Кишинева. «Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу», – заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. Управление верховного комиссариата ООН по правам человека разбирается в ситуации, заявил его представитель Тамин Аль-Китан.

Произошедшее – часть войны Запада с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в комментарии «РИА Новости». «После нападения на Киево-Печерскую лавру меня больше ничего не удивляет. Они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся», – указал артист.

Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла значение Благодатного огня для верующих.