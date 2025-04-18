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    Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    18 апреля 2025, 11:40 Мнение

    Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    На фоне трагедий и потрясений сегодняшнего дня, особенно когда нам кажется, что наши судьбы зависят лишь от профессиональных усилий, новостных сводок и медицинских диагнозов, можно подумать, что Божественное окончательно оставило землю, а чудеса отступили в область сказок и фантазий. Однако в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, каждый год, в ночь на Православную Пасху, верующим дается твердый знак Горнего присутствия – нисхождение Благодатного огня. Согласно православному преданию, в тот год, когда огонь не сойдет, история завершится и откроется время Апокалипсиса.

    Нисхождение огня с небес известно в Иерусалиме с древнейших времен. Прообраз его видят в истории освящения первого иерусалимского храма царем Соломоном, когда пламя жертвенника возгорелось само собой.

    Первые документальные свидетельства о Благодатном огне на Гробе Господнем относятся к IV веку. Мы встречаем их в сочинениях одного из отцов Церкви Григория Нисского и историка Евсевия Кесарийского.

    Почти девятьсот лет тому назад, в 1106-1107 годах, русский монах, игумен Даниил ходил в Иерусалим и оставил замечательное повествование о пасхальной службе. Вот отрывок из его рассказа:

    «И как начали читать паремии Великой Субботы, на первом чтении вышел епископ с дьяконом из великого алтаря, подошел к дверям гробным, посмотрел в Гроб сквозь крестец дверей, не увидел света в Гробе и возвратился назад. Тогда все люди завопили со слезами: «Кирие, елейсон!» – что значит: «Господи, помилуй!» И когда миновал девятый час и начали петь «Господу поем», тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом церкви, пошел небольшой дождь над Гробом и очень намочил нас, стоящих у Гроба. Тогда внезапно и засиял святой свет в святом Гробе, исходило из Гроба блистание яркое. Пришел епископ с четырьмя дьяконами, открыл двери гробные, взял свечу у короля Балдуина (Иерусалим в ту пору находился в руках крестоносцев – А.П.), вошел в Гроб, зажег первой королевскую свечу от света святого, вынес из гроба эту свечу и подал самому королю в руки. Встал король на своем месте, держа свечу с великой радостью. От свечи короля мы зажгли свои свечи, а от наших свечей все люди зажгли свои свечи. Свет святой не такой, как земной огонь, но чудный, светится иначе, пламя его красное, как киноварь, несказанно светится».

    И доныне почти ничего не изменилось. Разве что сам храмовый комплекс полностью укрыт крышей, да и не участвует в службе католический король.

    В начале XXI века нисхождение Благодатного огня удалось заснять на видео, и теперь любой человек, имеющий доступ к Всемирной паутине, может полюбопытствовать, как внутри Кувуклии (часовни Гроба Господня, «кувуклия» – царская опочивальня по-гречески) появляется небольшое облачко и идет дождь, как в храме и тут и там по стенам и колоннам змеятся молнии и всех молящихся озаряет яркий свет, как загораются свечи и, наконец, из Кувуклии выходит ликующий Иерусалимский патриарх, раздавая верующим огонь. Но, увы, смонтированная лента документального кино не способна передать главного – долгих минут, а иногда часов ожидания, страха и надежды молящихся, их ликования и счастья в минуты живого общения с преображенным пламенем...

    Церемония встречи Благодатного огня складывалась веками. Уже в ночь на Великую субботу в храме собираются паломники со всего белого света. Тут и православные верующие из Европы и Азии, и армяне, и сирийцы, и копты, и эфиопы, и католики. Всегда много мусульман, израильтян, приходят даже и атеисты или, как их теперь называют, агностики. Храмовый комплекс вмещает десять тысяч человек, но места всем не хватает. Площадь и окрестные анфилады заполнены народом. В каждом приделе храма идет богослужение по своим уставам. Русские и греческие церковные песнопения перекликаются с африканскими барабанами, им вторят коптские и сирийские напевы...

    В самой Кувуклии, на середине ложа Гроба Господня, ставится незажженная серебряная лампада из старейшей православной обители в окрестностях Иерусалима – монастыря Святого Саввы. Вокруг нее – 33 свечи, по числу лет земной жизни Спасителя. На ложе монахи раскладывают кусочки ваты, а по краям украшают ложе лентой. В храме тушатся свечи и паникадила.

    Еще полтора столетия назад, в эпоху Османской империи, турецкие чиновники тщательно досматривали часовню, иногда даже обыскивали Иерусалимского патриарха, чтобы не было никаких подтасовок и жульничества. Ныне – и это дань традиции – схожую роль исполняют представители израильской полиции. Наконец специальный ключник-мусульманин запечатывает часовню...

    Где-то через полчаса после опечатывания Гроба в храм с шумом и гиканьем вбегает арабская православная молодежь. Ребята сидят друг у друга на шее и кричат: «Иля дин, иля виль эл Мессиа» («Нет веры, кроме Православной, Христос – истинный Бог»). Многим русским и европейским паломникам такой ажиотаж кажется неуместным. Наши православные батюшки, посещавшие в последние годы Иерусалим, не раз сокрушались:

    «Как же можно так вести-то себя в Божьем храме, в канун Воскресения Христова?».

    Впрочем, еще в начале ХХ века, в годы британского протектората, с ними был вполне солидарен и английский губернатор. Он приказал запретить подобные «дикарские пляски». Патриарх тогда несколько часов молился, но огонь не сходил. И владыка приказал на собственный страх и риск впустить молодых людей. Чудо свершилось почти мгновенно...

    Когда возгласы молодых арабов накаляют атмосферу до предела, в храм через Южные ворота входит процессия духовенства. Возглавляет ее патриарх Иерусалимский. Вместе с ним – служители православных Церквей, армянский, коптский и сирийский иерархи. Перед входом в Кувуклию православный патриарх и армянский епископ разоблачаются. Часовня Гроба Господня за ними вновь запечатывается, и начинается томительное ожидание...

    Старый русский источник приводит рассказ одного из иерусалимских иерархов о том, как совершается чудо:

    «Вошел я внутрь Святого Гроба Господня и увидел, как на всей крышке Гроба блистает свет, подобно рассыпанному мелкому бисеру, в виде белого, голубого, алого и других цветов, который потом совокупляясь, краснел и претворялся в вещество огня... и от сего-то огня уготованные паникадила и свечи возжигаются».

    Еще патриарх остается в часовне, а гонцы получают огонь через специальные отверстия и разносят его по всему храму. Народ ликует. Особенно поражает, что огонь не жжет, что им можно умываться, держать над ним руки...

    Современный мир удивителен. С одной стороны, люди полны скепсиса и сомнений. С другой – у них, даже если они встречают Пасху за тысячи километров от храма Гроба Господня, появилась возможность непосредственно прикоснуться к благодати. Не пройдет и нескольких часов, как в аккурат к Пасхальной утрене специальные авиарейсы доставят Благодатный огонь в Грецию и на Кипр, а с 2003 года – и в Россию. И он становится для верующих еще одним свидетельством божественного присутствия и длящейся истории.

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы. Но еще римский философ Арнобий говорил:

    «Из двух неочевидностей ту, которая дает нам надежду, всегда следует предпочитать той, которая не дает нам ее».

    Останемся при надежде.

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