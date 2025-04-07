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    7 апреля 2025, 09:25 • Справки

    Благовещение: суть праздника, приметы, что можно и нельзя делать в этот день

    Благовещение: суть праздника, приметы, что можно и нельзя делать в этот день
    @ Олег Варов/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ежегодно 7 апреля православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Эта дата выбрана не случайно: ровно девять месяцев отделяют Благовещение от светлого праздника Рождества Христова. Событие, лежащее в основе торжества, повествует о явлении Деве Марии архангела Гавриила, небесного посланника, который принес ей радостную весть о том, что ей предстоит стать матерью Сына Божьего, Спасителя мира.

    Суть праздника Благовещение

    Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что зачатие произойдет не обычным образом, а от Духа Святого («Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя», как сказано в Евангелии от Луки). Несмотря на первоначальное недоумение, Мария смиренно приняла волю Божию, произнеся: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

    Благовещение в православии считается ключевым моментом. Весть о Деве Марии стала первым радостным посланием от Бога человечеству после изгнания Адама и Евы из рая. Это даровало людям надежду на спасение.

    Также Благовещение является центральным звеном, соединяющим Ветхий и Новый Заветы. Если Завет с Авраамом начинался с сомнения в возможности рождения ребенка у его пожилой жены Сарры, то Новый Завет стал возможен благодаря непоколебимой вере юной Девы Марии в сверхъестественное откровение. Именно поэтому православная церковь воздает Пресвятой Богородице наивысшие почести среди всех когда-либо живших людей.

    «В Благовещение даже грешников в аду не мучат»

    В народном сознании этот день всегда занимал особое место, порой его значение даже приравнивалось к Пасхе, о чем свидетельствует поговорка: «В Благовещение даже грешников в аду не мучат». Существует и известное выражение: «В Благовещенье даже птица гнезда не вьет», подчеркивающее важность посвящения этого времени духовным размышлениям и отдыху от повседневных забот и суеты.

    В восприятии народа Благовещение также знаменует собой одну из четырех ключевых природных точек года, символизируя окончательное пробуждение природы от зимнего сна, когда оживают растения и животные.

    Что принято делать на Благовещение

    Существует ряд благочестивых традиций и обычаев, которые принято соблюдать в день Благовещения:

    Посещение литургии

    Одним из важнейших дел в этот праздничный день является посещение храма и участие в Божественной литургии. Совместная молитва и причастие Святых Тайн укрепляют духовную связь и наполняют сердца верующих благодатью.

    Выпуск птиц на волю

    Красивая и символичная традиция Благовещения – выпускание на волю птиц. Этот обычай олицетворяет свободу, радость и приход весны. Ранее выпускали различных лесных птиц, иногда специально пойманных, а иногда выхоженных за зиму. Сегодня чаще всего выпускают белых голубей, что также связывают с образом Святого Духа.

    Запасание благовещенской соли

    Существует народный обычай заготавливать так называемую благовещенскую соль. Каждый член семьи бросает щепотку соли в мешочек, который затем хранят в течение года, веря в ее особые целебные свойства и способность оберегать от болезней.

    Что можно есть на Благовещение

    Несмотря на то, что Благовещение приходится на период Великого поста, в честь этого великого праздника Церковью разрешается послабление – верующие могут употреблять в пищу рыбу.

    Выпекание «жаворонков»

    Традиционным угощением на Благовещение является выпечка в форме жаворонков. Эти булочки символизируют приход весны и возвращение перелетных птиц. Ими угощают не только людей, но и домашних животных, а иногда даже развешивают на деревьях для птиц.

    Отдых на природе

    Благовещение считается днем, свободным от тяжелой работы, поэтому время можно посвятить спокойному отдыху на природе, наслаждаясь весенним воздухом и пробуждающейся красотой окружающего мира.

    В целом, этот день рекомендуется провести в спокойствии и молитве, избегая суеты и мирских забот.

    Что нельзя делать на Благовещение

    Запрет на работу – народная традиция или церковное правило?

    Широко распространено мнение, что в Благовещение категорически нельзя заниматься никакой работой. Народная поговорка «В Благовещение птица гнезда не вьет, дева косу не плетет» служит ярким тому подтверждением.

    Однако важно понимать позицию церкви по этому вопросу – строгих запретов на выполнение бытовых дел или работы в Благовещение для верующих не устанавливается.

    Приоритет богослужения

    Главная рекомендация церкви заключается в том, что в этот, как и в другие большие церковные праздники, верующим следует по возможности отложить свои дела ради посещения храма и участия в богослужении, посвятив время молитве и духовному размышлению.

    Свобода выбора

    Каждый христианин, будучи зрелой личностью, свободен самостоятельно принимать решения о том, как провести этот день, исходя из своих возможностей и обязательств перед семьей и работой.

    Что делала Дева Мария в день Благовещения

    Церковь призывает задуматься о личном отношении к Благовещению, воспринимать его как значимое торжество и стремиться провести этот день в духовной радости, подобно тому, как мы стараемся провести важные события с близкими людьми.

    В реальной жизни могут возникать различные ситуации и неотложные дела, которые невозможно отложить. В таких случаях главное – не погрязнуть в суете, гневе и раздражении, а постараться найти время для молитвы и благодарности.

    Согласно церковному преданию, в момент явления архангела Гавриила Дева Мария была занята работой – пряла нить.

    Таким образом, хотя народная традиция и призывает воздерживаться от работы в Благовещение, церковь не устанавливает жесткого запрета. Главным является стремление посвятить этот день Богу, посетить богослужение и провести время в духовном размышлении, не забывая при этом о своих насущных обязанностях.

    Вопросы и ответы о том, что нельзя делать на Благовещение

    В преддверии Благовещения Пресвятой Богородицы у многих верующих возникают вопросы о допустимости выполнения различных бытовых дел в этот значимый церковный праздник. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

    Можно ли мыться на Благовещение?

    Церковь дает однозначный ответ – можно. Вопросы о запрете гигиенических процедур в церковные праздники, как правило, являются отголосками языческих верований и не имеют отношения к православным традициям.

    Благовещение – это день благой вести, когда Деве Марии было возвещено о рождении Спасителя. Этот праздник призывает нас отложить суету и посвятить время духовному размышлению и молитве. Однако поддержание личной гигиены не противоречит этому и не может помешать сосредоточиться на смысле праздника. Более того, пренебрежение гигиеной может вызвать дискомфорт и раздражение, что точно не будет способствовать радостному восприятию Благовещения.

    Можно ли убираться дома на Благовещение?

    Народная традиция предписывала завершать все основные дела по дому до наступления Благовещения, чтобы 7 апреля проснуться в чистом жилище и не отвлекаться на бытовые заботы. Верующие и в прежние времена, и сейчас стараются посвятить этот день молитве и радостному общению с единоверцами.

    Церковь не устанавливает строгого запрета на уборку в Благовещение. Однако рекомендуется по возможности отложить несрочные домашние дела, чтобы уделить больше времени посещению храма, молитве, чтению Священного Писания и общению с близкими.

    Если же необходимость в уборке все же есть (например, поддержание порядка или устранение беспорядка), выполнение этих дел не является грехом. Главное – не ставить бытовые заботы выше духовного смысла праздника и найти время для молитвы и благодарности.

    Можно ли работать на Благовещение?

    Церковь не устанавливает категорического запрета на работу в Благовещение. Традиция воздерживаться от работы в этот день связана с желанием верующих посвятить время молитве и празднованию. Однако если ваша работа является необходимостью или связана с помощью другим людям, это не противоречит духу праздника.

    Можно ли заниматься рукоделием (вязать, вышивать) на Благовещение?

    Народная поговорка «девица косы не плетет» породила и запрет на рукоделие в Благовещение. Однако это скорее благочестивая традиция, побуждающая отложить мирские занятия ради молитвы. Прямого церковного запрета на вязание, вышивание или другое рукоделие в этот день нет, если вы занимаетесь этим спокойно, без негативных эмоций и раздражения.

    Можно ли стричься или красить волосы на Благовещение?

    Сомнения по поводу стрижки и окрашивания волос в Благовещение также связаны с народной традицией откладывать бытовые дела. Церковь не имеет никаких установлений на этот счет. Решение о посещении парикмахера в этот день остается на ваше усмотрение. Главное – не ставить внешние заботы выше духовного содержания праздника.

    Можно ли одалживать деньги или брать в долг на Благовещение?

    Запрет на одалживание денег в Благовещение является народным суеверием и не имеет церковных оснований. Церковь учит быть милосердными и помогать нуждающимся, но не связывает финансовые операции с конкретными церковными праздниками.

    Можно ли надевать новую одежду на Благовещение?

    Нет никаких церковных запретов на ношение новой одежды в Благовещение. Это личное дело каждого человека.

    Можно ли начинать новые дела или проекты на Благовещение?

    Существует поверье, что в Благовещение не следует начинать ничего нового. Однако это суеверие. Церковь не запрещает начинать новые дела в этот день, особенно если они являются благими и направлены на созидание.

    Можно ли копать землю или заниматься садовыми работами на Благовещение?

    Прямого церковного запрета на садовые работы в этот день нет. Если погодные условия благоприятны и есть необходимость, заниматься огородом можно.

    Можно ли расчесывать волосы на Благовещение?

    Запрет на расчесывание волос в Благовещение также является частью народной традиции, связанной с поговоркой о девице, не плетущей косу. Церковь не имеет никаких указаний на этот счет.

    Можно ли крестить ребенка в Благовещение?

    Крестить в Благовещение можно, как и в любой другой день церковного года. Однако из-за загруженности священников в большие праздники дату крещения лучше согласовать заранее.

    Можно ли венчаться в Благовещение?

    Таинство венчания в Благовещение не совершается, поскольку этот праздник всегда выпадает либо на период Великого поста (время покаяния), либо (крайне редко) на Светлую седмицу (время пасхальной радости), когда Церковь сосредоточена на других важных событиях.

    Можно ли устраивать поминки в Благовещение?

    Заупокойные службы и моления в Благовещение, как и в другие великие праздники, обычно не совершаются, так как праздник – это время радости. Для поминовения усопших существуют особые дни.

    Можно ли причащаться в Благовещение?

    Причащаться Святых Христовых Тайн в Благовещение, конечно же, можно и даже рекомендуется.

    Таким образом, Церковь призывает верующих в день Благовещения сосредоточиться на духовном смысле праздника, посетить богослужение и провести время в молитве и благодарении. Бытовые дела и ограничения в пище подчинены этим главным целям.

    Что касается многочисленных народных примет и суеверий, к ним следует относиться с рассуждением, отделяя истинные церковные традиции от необоснованных предрассудков. Главное – встретить Благовещение с радостью и благодарностью за великую милость Божию, явленную Пресвятой Богородице и всему человечеству.

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