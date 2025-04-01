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    1 апреля 2025, 11:10 • Справки

    Пятая неделя Великого поста – 2025: особенности питания по дням

    Пятая неделя Великого поста – 2025: особенности питания по дням
    @ Филиппов Алексей/ТАСС

    Пятая неделя Великого поста в 2025 году, охватывающая период с 31 марта по 6 апреля, знаменует собой важный этап духовного восхождения и самоограничения для православных христиан. Эта седмица, называемая также неделей Преподобной Марии Египетской, посвящена памяти великой подвижницы и наполнена особыми богослужениями и правилами, направленными на углубление покаяния и духовного очищения.

    Особенности питания на пятой неделе Великого поста

    Пятая седмица Великого поста, посвященная духовному подвигу преподобной Марии Египетской, предлагает верующим продолжить путь самоограничения и сосредоточения. В сфере питания это выражается в чередовании более строгих и несколько облегченных дней, направленных на воспитание силы воли, смирение плоти и углубление духовной сосредоточенности.

    Дни сухоядения (понедельник, среда, пятница)

    Эти дни представляют собой наиболее строгую практику воздержания в течение недели. Сухоядение подразумевает полное исключение из рациона любой термически обработанной пищи, а также продуктов, содержащих растительное масло. Основу питания составляют:

    – Хлеб: Разрешается употребление постного хлеба, приготовленного без использования молока, яиц и масла. Это могут быть ржаные или цельнозерновые сорта. Сухари и хлебцы также допустимы, при условии отсутствия в их составе запрещенных ингредиентов.

    – Вода: Чистая питьевая вода является основой рациона в эти дни. Допускается употребление несладкого чая или компота без добавления сахара.

    – Орехи и семечки: Несоленые и нежареные орехи (миндаль, грецкий орех, фундук и др.) и семечки (подсолнечные, тыквенные, льняные и др.) являются ценным источником растительных жиров и белка в дни сухоядения. Их следует употреблять в умеренных количествах.

    – Мед: Натуральный мед может использоваться в качестве источника углеводов и для придания сладости напиткам или небольшим перекусам.

    – Морские водоросли: Ламинария и другие виды морских водорослей богаты микроэлементами и могут разнообразить рацион в дни сухоядения.

    – Сырые фрукты: Разрешено употребление любых свежих фруктов, таких как яблоки, груши, бананы, апельсины, виноград и ягоды.

    – Сырые овощи: В рацион можно включать сырые овощи: огурцы, помидоры, морковь, капусту, перец и зелень. Салаты из сырых овощей можно заправлять лимонным соком.

    – Сухофрукты: Изюм, курага, чернослив, финики, инжир и другие сухофрукты являются концентрированным источником энергии и питательных веществ.

    Дни горячей пищи без масла (вторник, четверг, суббота, воскресенье)

    В эти дни допускается употребление термически обработанной пищи, что несколько облегчает рацион. Однако по-прежнему исключается использование растительного масла. Основу питания составляют:

    – Каши: Разнообразные каши, сваренные на воде без добавления молока и масла (гречневая, рисовая, овсяная, перловая, пшенная), являются важным источником углеводов и клетчатки.

    – Постные супы: Овощные супы, грибные супы, супы из бобовых, сваренные на воде без добавления масла, могут быть питательным и согревающим блюдом. При приготовлении следует избегать использования мясных и молочных бульонов.

    – Тушеные овощи: Овощи (картофель, морковь, лук, капуста, свекла, кабачки, баклажаны и др.) можно тушить на воде или собственном соку без добавления масла.

    – Блюда из бобовых: Вареные или тушеные бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут) являются отличным источником растительного белка.

    – Грибы: Грибы в вареном, тушеном или запеченном виде (без масла) могут разнообразить постный стол.

    Режим питания и дополнительные рекомендации

    Как уже отмечалось, существуют различия в строгости поста для монахов и мирян. Мирянам, особенно тем, кто постится впервые или имеет определенные состояния здоровья, важно подходить к ограничениям разумно.

    – Частота приемов пищи: Рекомендуется не допускать сильного чувства голода. Питание 3-4 раза в день для большинства мирян является оптимальным. Начинающим поститься может быть полезно увеличить частоту приемов пищи до 5-6 раз в день небольшими порциями, чтобы организм постепенно адаптировался к изменениям в рационе.

    – Употребление воды: Поддержание водного баланса крайне важно во время поста. Рекомендуется выпивать достаточное количество чистой воды в течение дня.

    – Клетчатка: Включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой (овощи, фрукты, крупы, бобовые), способствует нормализации пищеварения и созданию чувства сытости.

    Важно помнить, что мирянам, не являющимся монашествующими, обычно рекомендуется более мягкий пост, например, ограничение только в употреблении пищи животного происхождения и, возможно, рыбы в будние дни.

    Каждый верующий должен подходить к соблюдению поста разумно, учитывая свое здоровье и физические возможности, и при необходимости советоваться со своим врачом и духовником.

    Богослужебные особенности пятой седмицы

    – Среда вечером (утреня четверга) – «Мариино стояние»

    Это особое покаянное богослужение, во время которого полностью прочитывается Великий покаянный канон святого Андрея Критского, а также житие преподобной Марии Египетской. Полное прочтение Великого покаянного канона именно в этот день связывают с памятью о сильном землетрясении, произошедшем на Востоке в IV-V веках.

    – Суббота пятой седмицы – Похвала Пресвятой Богородицы (Акафистова суббота)

    Этот особый день посвящен торжественному прославлению Девы Марии. Существует несколько версий установления этого праздника. Одна из наиболее распространенных связывает его с чудесным избавлением Константинополя от нашествия врагов в VII веке благодаря молитвам к Пресвятой Богородице. Другая версия указывает на связь этого празднования с Благовещением Пресвятой Богородицы. До установления фиксированной даты Благовещения 7 апреля, его празднование могло переноситься на пятую субботу Великого поста. Утром в этот день совершается чтение Акафиста Пресвятой Богородице в знак благодарности за Ее заступничество.

    – Воскресенье пятой седмицы – память преподобной Марии Египетской

    В этот день Церковь особо чтит подвиг преподобной Марии Египетской, известной своей необычайной аскетической жизнью. Ее история является ярким примером невероятной силы покаяния и духовной борьбы, способной привести человека к святости даже после многих лет греховной жизни.

    Богослужения пятой седмицы отличаются особой глубиной покаянных молитв и земных поклонов, что подчеркивает их особое значение в период Великого поста.

    Как поститься без вреда для здоровья: советы врача

    Многие верующие, готовясь к Великому посту, обращаются к церковным календарям, которые часто предписывают весьма строгие ограничения в питании, вплоть до сухоядения – употребления исключительно сырой растительной пищи. Однако специалисты в области медицины обращают внимание на то, что такие строгие уставы, изначально разработанные для монахов, могут быть не всегда полезны и даже вредны для мирян, ведущих активный образ жизни в современных условиях. Приведем основные рекомендации, которые дают медики на период Великого поста:

    Теплая пища – залог здоровья пищеварительной системы

    Врачи рекомендуют отдавать предпочтение теплой пище. Слишком горячая или слишком холодная еда может негативно воздействовать на слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая раздражение и потенциально приводя к развитию эрозий и язв. Теплая пища, напротив, лучше усваивается организмом и способствует более длительному чувству насыщения. Оптимальный температурный диапазон для еды и напитков составляет примерно от 20 до 40 градусов Цельсия.

    Консультация с врачом – важный шаг перед постом и в процессе него

    Перед началом Великого поста, помимо получения благословения у священника, крайне рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно терапевтом или гастроэнтерологом.

    Это особенно важно для людей, недавно перенесших вирусные заболевания (включая COVID-19), страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями или гиповитаминозом.

    Правильно спланированный и разумно соблюдаемый пост может принести пользу, способствуя очищению организма и снижению веса. Однако необдуманное следование строгим ограничениям без предварительной подготовки может спровоцировать обострение существующих хронических заболеваний или даже привести к появлению новых проблем со здоровьем.

    Постепенность – ключевой принцип

    Врачи подчеркивают важность постепенного вхождения в пост. Резкий переход к строгим ограничениям может стать стрессом для организма. Подготовка к посту должна начинаться заранее, с постепенного исключения из рациона не только мяса, но и копченостей, консервов и полуфабрикатов.

    Также необходимо заранее позаботиться о соблюдении питьевого режима, употребляя не менее полутора литров чистой воды в день, что способствует очищению организма.

    Белок в постном рационе

    Отказ от пищи животного происхождения ставит вопрос об адекватном поступлении белка в организм. Важно включать в рацион растительные источники белка, такие как бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут, маш), грибы и морепродукты (кальмары, креветки, не запрещенные в пост).

    Семена (тыквенные, кунжутные) и орехи (миндаль, кешью, грецкие, фундук) также являются хорошим дополнением к постному меню и могут использоваться для перекусов или добавления в салаты и каши.

    Белковые продукты следует сочетать со сложными углеводами, такими как овсяная, гречневая, перловая, ячневая крупы, пшено, булгур, кус-кус, бурый или дикий рис.

    Разнообразие и умеренность – основа здорового поста

    Питание в пост должно быть разнообразным и полноценным. Не стоит ограничиваться монотонным набором продуктов. Существует множество разрешенных овощей (различные виды капусты, морковь, свекла и др.), которые можно готовить разными способами (тушить, варить, запекать).

    Разнообразить вкус помогут растительные масла (подсолнечное, оливковое, тыквенное, льняное и др.), разрешенные в определенные дни. Важно выбирать такие способы обработки пищи, которые не будут создавать излишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

    Следует избегать чрезмерного употребления легких углеводов (белого хлеба, выпечки, даже постной), газированных напитков и сахара.

    Что делать, если в пост хочется сладкого?

    При сильной тяге к сладкому врачи рекомендуют отдавать предпочтение ягодам и фруктам вместо кондитерских изделий. Это поможет избежать срывов и снизить стресс для организма. Важно помнить о принципе умеренности во всем, включая употребление постных сладостей.

    Соблюдение режима – важный аспект поста

    Помимо питания, во время Великого поста крайне важно соблюдать режим дня, включая полноценный сон. При чувстве усталости необходимо находить время для отдыха. Также не следует отказываться от умеренных ежедневных физических нагрузок.

    Индивидуальный подход и противопоказания

    Подходя к соблюдению поста, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, состояние здоровья, имеющиеся заболевания и принимаемые лекарственные препараты. Существуют категории людей, которым пост даже в смягченном варианте может быть противопоказан. К ним относятся онкологические больные, люди с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, пациенты после операций или с заболеваниями крови, а также беременные и кормящие женщины. В любом случае, решение о соблюдении поста должно приниматься индивидуально и желательно после консультации с лечащим врачом. Главный принцип – не навредить своему здоровью, стремясь к духовному очищению.

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