За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.12 комментариев
Лейтенант украинского спецназа Чилый ликвидирован в Сумской области
Спецназовец 3-го полка Сил специальных операций Украины лейтенант Александр Чилый был ликвидирован на территории Сумской области.
В Донецкой народной республике возле Красного Лимана также был ликвидирован командир взвода 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ младший лейтенант Андрей Жуковский, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Кроме того, в Запорожской области российские силы уничтожили заместителя командира батальона по артиллерии 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских войск майора Александра Пахоту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Сумской области уничтожили начальника погранзаставы мобильного погранотряда «Стальная граница» Госпогранслужбы Украины.
В этом месяце российские силовые структуры подтвердили ликвидацию состава 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.
Летом в Краснопольском районе группировка войск «Север» ликвидировала командира первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрея Ливенко.