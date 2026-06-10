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Axios: Иран атаковал американские военные базы ракетами и беспилотниками
Иранские вооруженные силы якобы провели комбинированную атаку на военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщают американские СМИ.
Атака затронула сразу несколько американских военных объектов, передает РИА «Новости». Со ссылкой на Axios.
Целями, согласно этим данным, стали позиции войск в трех государствах: Бахрейне, Кувейте и Иордании. По ним якобы были выпущены беспилотники и ракеты.
Ранее до этого вооруженные силы Кувейта начали уничтожение воздушных целей.
До этого американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.