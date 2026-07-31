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«Северяне» взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ
ВС России взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и на Харьковском направлении близ села Анищино взяли в плен четырех боевиков ВСУ, которые оказались бывшими заключенными.
«В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129 отмбр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты – бывшие заключенные», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Они уточнили, что противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в 129 отмбр ВСУ, но в результате огневого воздействия «Северян» украинские националисты были уничтожены.
По резервам противника в Карасёвке, Слатино и Дергачах авиация ВС России и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков.
На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.
Стрелковые бои идут в сёлах Ивановка, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в сёлах Устиновка и Анищино (Анискино).
На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 800 метров.
Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Четверо солдат ВСУ взяты в плен», – отметили в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки. Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени.