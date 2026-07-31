  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 371 дрон ВСУ
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    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    Маркетплейсы решили удалить связанные с Дуровым товары
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    14 комментариев
    31 июля 2026, 07:25 • Новости дня

    «Северяне» взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    ВС России взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и на Харьковском направлении близ села Анищино взяли в плен четырех боевиков ВСУ, которые оказались бывшими заключенными.

    «В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129 отмбр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты – бывшие заключенные», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в 129 отмбр ВСУ, но в результате огневого воздействия «Северян» украинские националисты были уничтожены.

    По резервам противника в Карасёвке, Слатино и Дергачах авиация ВС России и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои идут в сёлах Ивановка, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в сёлах Устиновка и Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 800 метров.

    Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Четверо солдат ВСУ взяты в плен», – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки. Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени.


    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

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    30 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контроль над населенным пунктом Могрицы в Сумской области открывает новые стратегические перспективы для дальнейшего наступления, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

    Глава ведомства направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 22-го и 41-го мотострелковых полков в связи с освобождением населенного пункта, указало министерство в Max.

    «Своим ратным трудом военнослужащие полков с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став для подрастающего поколения примером мужества и доблести», – отметил он.

    Руководитель министерства подчеркнул, что достигнутый стратегический успех предоставляет новые возможности для развития наступления российских сил. Он также добавил, что подвиги воинов, отдавших жизнь за Родину, навсегда останутся в памяти народа.

    В завершение Белоусов выразил благодарность бойцам за верность присяге, проявленный героизм и уверенность в том, что подразделения продолжат с честью служить стране, приближая победу.

    ВС России в последние сутки освободили Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Ранее бойцы 41-го мотострелкового полка совместно со спецназом «Ахмат» ликвидировали группу противника на Сумском направлении.

    Накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    За день до этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Комментарии (8)
    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    @ Kai Taller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск, не дождавшись завершения экспертизы, безосновательно заявил о том, что упавший в окрестностях Тарнавы-Колония Люблинского воеводства неизвестный объект был якобы российской крылатой ракетой.

    Туск выступил с преждевременными выводами на заседании кризисного штаба в Люблине, передает ТАСС.

    «На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101», – отметил Дональд Туск. При этом он признал отсутствие окончательных результатов обследования найденных фрагментов.

    Ранее оперативное командование польской армии сообщило об обнаружении неопознанного объекта. Он пересек воздушное пространство республики рано утром 30 июля. Позднее в поле рядом с населенным пунктом Тарнавы-Колония обнаружили обломки и воронку диаметром десять метров.

    Ранее польские военные сообщили об обнаружении вероятного места падения неопознанного объекта.

    В сентябре прошлого года МВД Польши заявило о найденных на территории страны обломках семи беспилотников и одной ракеты.

    На фоне тех инцидентов Дональд Туск обвинил Россию во влиянии на настроения польских граждан.

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    30 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ

    Командиры 225-го штурмового полка ВСУ приказали стрелять по отступающим

    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские журналисты опубликовали расследование о жестоких издевательствах и приказах стрелять по отступающим в 225-м штурмовом полку Вооруженных сил Украины.

    Издание Texty опубликовало объемный материал, посвященный преступлениям и пыткам в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, пишет «Страна». Подразделение было создано при поддержке бывшего главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Журналисты обнародовали аудиозапись, на которой командир полка Олег Ширяев приказывает открывать огонь по военнослужащим, отступающим без приказа.

    «Все, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, ***, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать – отставить, ***», – заявил командир на записи. Сам Ширяев объяснил свои слова необходимостью распознавания своих, поскольку противник якобы использует украинскую форму.

    Источники издания в полку рассказали, что военным угрожают расстрелами. Между штурмами солдат держат в условиях, напоминающих тюремные. Провинившихся помещают в «ямы», иногда с фекалиями, а затем вывозят в лес для жестоких избиений. Также практикуется привязывание к «дереву правды», где военнослужащих избивают пластиковыми трубами и палками до разрывов кожи. Тренировочный полигон полка огорожен колючей проволокой и охраняется собаками, а беглецов ищут группы на квадроциклах.

    Ранее в штурмовом полку ВСУ «Скала» зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев. Новобранцев сослуживцы цинично называли «одноразками». Распределительный пункт называли «курятником». Сам лагерь для новобранцев заминировали по периметру.

    Украинский пленный Валерий Мазур рассказал об убийствах мобилизованных в этом полку.

    Украинские следователи признали самоубийством смерть военного. Его тело нашли без головы и внутренних органов недалеко от расположения части.

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    30 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД

    Пашинян заявил о возможном арбитраже с дочерней компанией РЖД в Армении

    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил вероятности судебного спора вокруг ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», которая является дочерним предприятием РЖД и управляет транспортной сетью республики.

    «Железные дороги – эта наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Альтернативы этому нет. Этот вопрос может быть решен», – заявил Пашинян.

    По его словам, оппозиция заявляет о возможности подорожания продовольствия. «Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 млрд долларов», – заявил премьер Армении.

    Пашинян подчеркнул желание властей урегулировать ситуацию в дружественном ключе. При этом он отметил, что в случае возникновения непреодолимых разногласий де-юре армянская сторона готова отстаивать свои интересы в арбитраже, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать железнодорожную концессию третьей стране. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой якобы приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о рисках замены российского железнодорожного перевозчика в Армении. Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей, в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км.

    В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

    По словам Шойгу, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении».

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    30 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли высокоточные удары по логистическим объектам и морской инфраструктуре украинской армии на Черноморском побережье.

    Российская армия продолжила атаковать объекты военной логистики противника, передает ТАСС. В Министерстве обороны уточнили детали операции на южном направлении. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – сообщили в ведомстве.

    Кроме того, военные успешно поразили перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов в Одесской области. В Минобороны пояснили, что для атаки по узлу выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры применялись ударные беспилотники. Объекты инфраструктуры были также поражены высокоточным оружием наземного базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза в портах Одессы и Южного.

    Несколькими днями ранее армия России уничтожила перевалочные комплексы с горюче-смазочными материалами в Черноморске.

    До этого Вооруженные силы РФ ликвидировали сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    30 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Информация о включении Дурова в перечень террористов и экстремистов появилась на сайте ведомства 30 июля.

    «Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград», – говорится в сообщении.

    Накануне ФСБ объявила основателя мессенджера в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Адвокат Елена Пономарева объяснила зависимость возможной экстрадиции бизнесмена от двусторонних дипломатических соглашений.

    В августе 2024 года прокуратура Парижа освободила Павла Дурова под судебный надзор с запретом покидать Францию.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

    Комментарии (3)
    30 июля 2026, 13:46 • Новости дня
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз направил Киеву новый финансовый транш для приобретения дальнобойных беспилотников, ракет и шведских истребителей, говорится в заявлении ЕК.

    «Еврокомиссия сегодня выделила 3,47 млрд евро Украине в рамках военной части финансирования в размере 90 млрд евро», – говорится в официальном заявлении ведомства. Отмечается, что эти деньги предназначены для покрытия расходов на реактивные дроны дальнего действия, ракеты и истребители Gripen, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро на закупку передовых беспилотников.

    В середине июля Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Украине европейские заводы для производства дронов.

    Весной Швеция подготовила к отправке украинской армии несколько истребителей Jas Gripen 39 за счет кредитных средств ЕС.

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    30 июля 2026, 15:50 • Новости дня
    Войска России освободили новые территории в Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедший месяц взяли под контроль 13 поселений на купянском и северном направлениях региона.

    Наступательные силы продолжают успешное продвижение на севере региона и около Купянска, передает ТАСС.

    «Российские подразделения продолжают продвижение в районе Купянска, развивая наступление ниже по течению реки Оскол в направлении Боровой. Одновременно активные боевые действия ведутся и на севере Харьковской области – в районе Белого Колодезя. Только за июль Вооруженные силы Российской Федерации освободили 13 населенных пунктов», – сообщил руководитель военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении приграничного села Артельное.

    Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул существенное проседание украинской линии обороны у Белого Колодезя.

    Глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил об уверенном продвижении российских войск по трем направлениям.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на склады маркетплейса предпринимателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство готовит комплекс мер для оказания оперативной помощи продавцам компании «РВБ», чьи товары пострадали из-за воздушных атак на логистические комплексы, сообщили в кабмине.

    Вице-премьер Александр Новак провел заседание правительственной подкомиссии по повышению устойчивости экономики, говорится в сообщении правительства в Max. Главной темой обсуждения стала поддержка партнеров компании «РВБ» (объединенной компании Wildberries & Russ), понесших убытки в результате повреждения складов.

    «Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», – заявил Новак.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выделил три главные задачи для возобновления работы продавцов. По его словам, необходимо восстановить логистические цепочки, помочь поставщикам возобновить деятельность и принять системные меры для повышения устойчивости поставок.

    Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку поручено до 10 августа представить в правительство проекты нормативных актов для запуска механизмов поддержки.

    Ранее Кремль высоко оценил решение Wildberries поддержать пострадавших продавцов. WB Банк предоставил предпринимателям отсрочки по кредитам.

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    30 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    В МЭР предрекли Армении потерю дешевого газа вне ЕАЭС

    Решетников заявил о невозможности поставок дешевого газа Армении вне ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    По словам Решетникова, поиск руководством закавказской республики новых партнеров чреват серьезными экономическими последствиями, передает ТАСС.

    Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал недавние слова премьер-министра Никола Пашиняна о смене вектора развития Армении.

    «ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики», – подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что сейчас союзники покупают топливо по 177,5 доллара за тыс. кубометров.

    По словам министра, рыночная стоимость в Европе превышает 600 долларов за тысячу кубометров, поэтому действующие условия представляют собой прямое субсидирование. Ежегодная выгода Еревана достигает 1 млрд долларов, и альтернативные поставщики вряд ли предложат сопоставимые тарифы.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян подтвердил намерение продолжить работу в рамках евразийского объединения до окончательного выбора вектора интеграции.

    Комментарии (3)
    30 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономического развития России Максим Решетников отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Южно-Кавказской железной дороге, напомнив о преимуществах участия Еревана в ЕАЭС и торговли с Россией.

    «Заявления премьер-министра Армении о Южно-Кавказской железной дороге – повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Российской Федерацией, в частности», – передает РИА «Новости» слова Решетникова.

    Он отметил, что с 2015 года армянский экспорт в страны Евразийского экономического союза вырос более чем в 13 раз – с 240 млн до 3,2 млрд долларов.

    Более 80% традиционного экспорта страны поставляется на рынки ЕАЭС. При этом доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, а для других государств союза этот показатель еще ниже.

    Россия также поставляет Армении газ по льготной цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, что позволяет Еревану экономить около 120 млн долларов ежегодно.

    «Поэтому говоря о вступлении в Европейский союз, поисках каких-то «альтернатив» ЕАЭС – нужно учитывать в первую очередь экономическую картину «на земле», – заявил Решетников.

    Министр добавил, что, по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации – ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Это произойдет за счет восстановления таможенного и иных видов контроля на границе, прекращения автоматического признания армянских документов на товары и роста логистических издержек.

    Решетников напомнил, что благодаря пониженным пошлинам (30%) на газ – Армения экономит 120 млн долларов ежегодно.

    Комментируя ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, министр Решетников указал на то, что Россия инвестировала в предприятие более 30 млрд рублей, закупила новые составы и развивает инфраструктуру. В случае одностороннего пересмотра обязательств Москва будет иметь основания требовать компенсации ущерба. Министр экономразвития подчеркнул, что ЕАЭС успешно развивался до вступления Армении и продолжит существовать без нее в случае выхода страны из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил  возможность судебного спора вокруг Южно-Кавказской железной дороги. Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД и заявил о возможности легко заместить поставки из республики.

    Комментарии (6)
    30 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничительные меры в отношении Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) не затрагивают работу Telegram в качестве юридического лица, сообщили в Росфинмониторинге.

    В ведомстве пояснили, что финансовые организации обязаны блокировать счета лиц из специального перечня, передает РИА «Новости».

    «В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи», – отметили в ведомстве.

    В пресс-службе дополнительно подчеркнули, что введенные санкции касаются исключительно физического лица. Сама платформа Telegram продолжает функционировать без ограничений со стороны финансовой разведки.

    Напомним, Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Накануне ФСБ объявила бизнесмена в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Данный статус не ограничивает рядовых пользователей в использовании платных опций платформы.

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    Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС
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