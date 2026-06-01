The Guardian сообщила о побеждающей устойчивые виды рака вакцине

Tекст: Катерина Туманова

Новая противораковая вакцина тройного действия продемонстрировала способность разрушать опухоли у пациентов с тяжелыми формами онкологических заболеваний, пишет The Guardian.

«Результаты клинических испытаний инновационного препарата «Амивантамаб» показали беспрецедентную эффективность, В международном исследовании участвовали пациенты из 11 стран, чье заболевание не поддавалось стандартным методам лечения. Вакцина уменьшила размер опухолей более чем у трети испытуемых, а у 15 человек новообразования исчезли полностью», – сказано в статье.

Профессор Института исследований рака в Лондоне Кевин Харрингтон отметил: «Это беспрецедентно сильная реакция у пациентов, чье заболевание стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии».

Он подчеркнул, что новый метод потенциально может спасти тысячи жизней.

Препарат, разработанный Johnson & Johnson, вводится подкожно и блокирует белки, способствующие росту раковых клеток. В исследовании участвовали 102 человека с раком головы и шеи. У 43 из них зафиксировано уменьшение или полное исчезновение опухолей. Аналогичные результаты наблюдаются и при лечении рака легких.

Пациенты, получавшие «Амивантамаб», в среднем жили 12,5 месяца после начала терапии, несмотря на изначально неблагоприятные прогнозы. Побочные эффекты оказались умеренными, и менее 10% участников были вынуждены прервать курс.

Профессор Кристиан Хелин, исполнительный директор ICR, сказал: «Это исследование демонстрирует, как разработка новых методов лечения посредством тщательных исследований рака может привести к значительным успехам, даже для пациентов с очень ограниченными возможностями лечения».

«Достижение такого уровня ответа опухоли на лечение и обнадеживающие показатели выживаемости в такой сложной для лечения группе пациентов представляют собой значительный шаг вперед».

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые пациенты получили в мае российскую вакцину от колоректального рака. В России впервые вылечили редкий тип рака щитовидной железы. Крымские ученые разработали уникальную технику борьбы со злокачественной меланомой.