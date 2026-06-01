    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    1 июня 2026, 00:40 • Новости дня

    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима

    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака беспилотника на Геническ в преддверии Международного дня защиты детей, из-за которой погиб ребенок, стала очередным доказательством целенаправленного уничтожения мирного населения киевским режимом, который отметился кровавым жертвоприношением, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: девятого мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – заявила она РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что подобные действия являются наглядной демонстрацией открытой террористической природы киевского режима. Кроме того, это свидетельствует о полной отмене базовых цивилизационных ориентиров.

    Напомним, вечером воскресенья, 31 мая, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа Херсонской области, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам. В результате удара дрона травмированы пять человек, один ребенок погиб.

    Через несколько часов губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших до 11 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.

    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    31 мая 2026, 15:23 • Новости дня
    Кремль: Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин торжественно вручит государственные ордена родителям из девяти многодетных семей, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей».

    Высшая награда «Родительская слава» появилась в 2008 году. Этим знаком отличия поощряют граждан, достойно воспитывающих семь и более детей. Государство высоко оценивает вклад таких семей в физическое и духовное развитие подрастающего поколения.

    Почетное звание «Мать-героиня» получают женщины, подарившие жизнь и воспитавшие десять и более детей. Данный статус и одноименный орден были официально учреждены главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями.

    В ноябре 2024 года глава государства отметил государственными наградами матерей из шести регионов страны.

    Ранее российский лидер сообщил о росте числа многодетных семей на 26%.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 05:50 • Новости дня
    Обвиняемого в совращении школьницы в метро Москвы арестовали

    Tекст: Антон Антонов

    Фигурант уголовного дела о совращении несовершеннолетней в столичном метро отправлен в следственный изолятор, сообщил главк СК по Москве.

    «По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы опубликовали видеозапись с непристойным поведением мужчины по отношению к подростку. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла расследование этого инцидента под личный контроль.

    Ранее в интернете разошлись кадры, на которых мужчина обнимает и целует девочку прямо в вагоне метро. Позднее стало известно, что задержан 29-летний мужчина. Школьнице, как сообщается, 13 лет.

    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Российские таможенники объяснили очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    31 мая 2026, 06:47 • Новости дня
    Житель Турции ранил пять человек при попытке застрелить змею

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Шанлыурфа мужчина открыл огонь по змее из ружья, но ранил пять человек, включая троих детей, сообщает Trt Haber.

    В сельском районе Устунташ округа Сиверек хозяин одного из частных домов заметил змею и решил избавиться от нее с помощью зарегистрированного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt Haber.

    «В результате разлета дроби и осколков камней, отскочивших от земли, легкие ранения получили пять находившихся рядом человек, в том числе трое детей», – отмечается в сообщении.

    После получения информации о стрельбе на место происшествия были направлены сотрудники жандармерии. Также туда оперативно прибыли бригады скорой помощи для осмотра пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля жертвами вооруженного нападения на школу в турецком Кахраманмараше стали девять человек. В конце того же месяца пожилой мужчина из охотничьего ружья ранил пятерых посетителей госучреждений в Афинах. В начале мая в молдавском Кагуле подросток скончался от остановки сердца из-за случайного выстрела военнослужащего.

    31 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    Суд арестовал тюменца за попытку изнасилования девочки в подъезде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина, затащивший силой в подъезд девочку в Тюмени, арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает источник из зала суда.

    Решение об аресте мужчины, который силой затащил ребенка в парадную, вынес суд в Тюмени, передает РИА «Новости». Инцидент произошел накануне выходных и попал на записи камер видеонаблюдения.

    На опубликованных кадрах видно, как обвиняемый со спущенными штанами пытается занести девочку в дом. Ему помешали два оказавшихся рядом мальчика. Они позвали на помощь проходившую мимо женщину, которая сумела отбить пострадавшую.

    «Рассмотрев постановление следователя об избрании меры пресечения Новаку Алексею Владимировичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключении поди стражу на два месяца - по 28 июля 2026 года», – объявил судья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве отправил в следственный изолятор фигуранта дела о совращении школьницы в метро.

    В середине мая суд в Московской области арестовал напавшего с ножом на семилетнюю девочку злоумышленника.

    В марте правоохранители задержали жителя Владикавказа за сексуальные преступления против двоих мальчиков.

    31 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    Лантратова помогла семье оформить гражданство для приемной дочери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова оказала содействие супругам из Ярославля в получении российского гражданства для их приемного ребенка.

    Федеральный омбудсмен Яна Лантратова помогла семье из Ярославля оформить российское гражданство для их приемной дочери, передает РИА «Новости». Супруги хотели удочерить девочку, оставшуюся без попечения родителей.

    «Ольга К. из Ярославля вместе с супругом взяла под опеку маленькую девочку. Она осталась без родителей. Семья хотела не только воспитывать ребёнка, но и оформить удочерение», – сообщила омбудсмен.

    Биологическая мать девочки, имевшая гражданство России, исчезла вскоре после родов, а данные об отце отсутствовали. Из-за пустых граф в свидетельстве о рождении возникли проблемы с оформлением бумаг. Самостоятельно разобраться в противоречиях законодательства семье не удалось, после чего они обратились за помощью.

    Аппарат уполномоченного направил запрос в управление МВД по Ярославской области. Сотрудники миграционной службы подтвердили право ребенка на гражданство по рождению. В итоге документы были официально оформлены, а соответствующая отметка появилась в свидетельстве о рождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае омбудсмен Яна Лантратова обратилась в МВД для урегулирования статуса пребывания казахстанского блогера в России.

    В апреле у россиян появилась возможность электронного подтверждения гражданства ребенка по рождению.

    В феврале сотрудники правоохранительных органов оказали поддержку пожилой женщине из Казахстана в оформлении российского паспорта.

    31 мая 2026, 08:13 • Новости дня
    На Алтае возбуждили уголовное дело после гибели подростка на реке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятнадцатилетний подросток погиб на реке Алей в Алтайском крае. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СК по Алтайскому краю.

    Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели пятнадцатилетнего подростка на реке Алей, передает ТАСС.

    «Следователями СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка на реке Алей. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время осуществляются поисковые мероприятия. Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии», – сообщили в ведомстве.

    По данным следствия, днем 30 мая в селе Новоалександровка Рубцовского района трое братьев отправились купаться без разрешения взрослых. При попытке переплыть реку один из них начал тонуть. Братья пытались помочь, однако спасти подростка не удалось. Прокуратура региона также проводит проверку по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года девятилетняя школьница утонула на реке Уса в Кузбассе.

    В марте семилетний мальчик погиб подо льдом на реке Туба в Красноярском крае.

    Прошлым летом в Ханты-Мансийском автономном округе во время купания без взрослых скончался ребенок 2014 года рождения.

    31 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    МЧС сообщило о гибели человека при опрокидывании лодки на Ангаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один взрослый погиб и один ребенок пропал после опрокидывания моторной лодки на реке Ангаре в Иркутской области, сообщило ГУ МЧС России по региону.

    Трагический инцидент произошел на реке Ангаре в Иркутской области, где перевернулась моторная лодка. В результате происшествия один взрослый погиб, еще один ребенок числится пропавшим без вести, передает ТАСС.

    «Грубейшее нарушение правил безопасности привело к происшествию на Ангаре в Иркутске. Сегодня днем поступила информация об опрокидывании на акватории реки в районе острова Поповский моторной лодки, в которой находились люди без спасательных жилетов», – сообщили в региональном ГУ МЧС.

    На место происшествия оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательной службы города Иркутска и сотрудники ГИМС. До их приезда очевидцы смогли вытащить из воды троих взрослых, однако один из них скончался. В настоящее время ведутся активные поиски ребенка, находившегося в перевернувшемся судне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года на реке Ангаре при столкновении катера с судном погибли три человека.

    В начале мая на Москве-реке перевернулась моторная лодка с детьми без спасательных жилетов.

    В середине месяца на озере Байкал после крушения перегруженного судна пропали четыре пассажира.

    31 мая 2026, 22:09 • Новости дня
    Бригада скорой помощи с раненым БПЛА медиком спасла ожидавшую ее пострадавшую

    Tекст: Катерина Туманова

    Медики в Брянской области ехали на вызов, когда ВСУ атаковали дроном автомобиль скорой помощи, медик получил травмы, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Max-канале.

    «Группа СГУП ЦСН «Защита» Брянской области сопровождала на служебном автомобиле бригаду скорой помощи. Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в посёлок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон», – написал он.

    Ковальчук отметил, что несмотря на полученные сотрудником неотложки осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу.

    «Опасности для ее жизни нет. Благодарю за службу!» – уточнил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО в воскресенье днем сбили 23 украинских беспилотника над тремя регионами. Днем ранее, 30 мая, боец отряда «БАРС-Брянск» получил ранение при атаке дрона ВСУ. Удары ВСУ по Брянской области 21 мая убили двух мирных жителей.

    31 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших от удара ВСУ по Геническу

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу вечером воскресенья увеличилось до 11 человек, сообщил в Max-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.

    Ранее в воскресенье, около 19.30, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко.

    «По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное – погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения», – написал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.




    31 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    Число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек, из них двое детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших при отравлении в пятигорском кафе возросло до 36 человек, в результате вспышки кишечной инфекции за медицинской помощью обратились десятки посетителей, среди которых оказались двое несовершеннолетних.

    Следственные органы зафиксировали резкое увеличение количества заболевших после посещения местного заведения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

    «По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и пяти лет; пять человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявили в ведомстве.

    Там уточнили, что следователями СК России совместно с Роспотребнадзором провели осмотр точки общественного питания, в ходе которого изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава города Дмитрий Ворошилов информировал о девяти госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. В течение дня их число увеличилось до 29 пострадавших. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора уже выявили у заразившихся посетителей маркеры сальмонеллы.


    31 мая 2026, 23:08 • Новости дня
    При столкновении грузовиков в Электростали один человек погиб, один ранен

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Электростали, где столкнулись пять грузовиков.

    «Сегодня около 19.10 на 117-м километре автодороги А-107 ММК произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении», – сообщили в Max-канале Подмосковного МАД.

    Там уточнили, что водитель одной из машин погиб на месте. Состояние здоровья его пассажира, получившего телесные повреждения, уточняется.

    Сотрудники Госавтоинспекции провели направленные на установление обстоятельств произошедшего мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    31 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Ребенок погиб при падении минивэна в кювет в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь человек пострадали в ДТП с минивэном Mercedes-Benz в Тарумовском районе Дагестана, в результате аварии погиб семилетний мальчик, еще шесть человек получили травмы.

    Авария произошла вблизи села Кочубей, водитель минивэна не смог удержать машину на дороге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

    «Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – сообщили в ведомстве.

    По информации Центра медицины катастроф, всего в ДТП пострадали семь человек, пятеро из которых несовершеннолетние.

    Один ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Остальные шесть человек, включая четверых детей, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    31 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    По факту отравления людей в Пятигорске возбуждено уголовное дело

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщения о том, что 30 мая в Пятигорске после употребления готовой кулинарной продукции в точке общественного питания посетители почувствовали ухудшение самочувствия и были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией, следователи регионального СУ СК России провели проверку и возбудили дело.

    «По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), – сообщили в ведомстве.

    До этого сообщалось, что число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек, из них двое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава города Дмитрий Ворошилов информировал о девяти госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. В течение дня их число увеличилось до 29 пострадавших. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора уже выявили у заразившихся посетителей маркеры сальмонеллы.



