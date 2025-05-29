Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Путин начал онлайн-встречу с многодетными семьями и матерями-героинями
В преддверии Международного дня защиты детей президент России Владимир Путин проводит видеоконференцию с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава» и почетного звания «Мать-героиня».
К онлайн-встрече подключились многодетные семьи из Екатеринбурга, Пензы, Биробиджана, Симферополя, Мелитополя, а также Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей и Республики Ингушетия, сообщает Кремль в Telegram-канале.
Открывая встречу, Путин отметил: «Искренне рад приветствовать большие, дружные семьи, в которых взрослые посвящают всю свою жизнь воспитанию детей. Это, конечно, всегда считалось самым главным для любого человека и очень важным для всей нашей страны».
Президент подчеркнул важность труда многодетных родителей и выразил благодарность за их вклад в воспитание будущих поколений. Путин напомнил, что орден «Родительская слава» вручается семьям, в которых воспитывается семь и более детей, а звание «Мать-героиня» – матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей.
Ранее Путин поздравил россиян с наступающим Днем защиты детей. Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с многодетными семьями и матерями-героинями.