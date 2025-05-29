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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

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    29 мая 2025, 14:47 • Новости дня

    Путин поздравил россиян с наступающим Днем защиты детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Международным днем защиты детей во время встречи с многодетными семьями.

    «Наша встреча проходит сегодня в преддверии Международного дня защиты детей. Сердечно поздравляю с наступающим праздником всех родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников. Всех, кто отдает детям силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом, все делает для того, чтобы детство у нашего подрастающего поколения, у наших деток было счастливым, а будущее – успешным», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в четверг работает в Кремле, где его график включает видеоконференцию с награжденными семьями и несколько рабочих мероприятий.

    До этого сообщалось, что Путин проведет онлайн-встречу с женщинами, удостоенными звания «Мать-героиня», и отмеченными орденом «Родительская слава» семьями в канун Международного дня защиты детей.

    28 мая 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев

    Путин выступил против использования нетрадиционной медицины для олимпийцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин высказался за ужесточение контроля над медицинским сопровождением спортсменов после скандалов с допингом.

    Во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС, Владимир Путин призвал прекратить привлечение к работе с олимпийскими спортсменами специалистов по нетрадиционной медицине, назвав их «шаманами». Президент связал громкие случаи с допингом Марии Шараповой и Камилы Валиевой с деятельностью псевдоспециалистов.

    Путин отметил, что существует федеральный орган, который профессионально занимается медицинским сопровождением спортсменов, и выразил недоумение по поводу необходимости привлекать сторонних людей.

    «Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок», – заявил президент. Глава государства подчеркнул, что подобная практика недопустима и требует жесткого контроля со стороны профильных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о выделении 150 млрд рублей на масштабную программу по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом.

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    28 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса

    МИД России: Лавров и Фидан обменялись мнениями по ситуации на Украине

    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский вопрос, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», – сказано в опубликованном в Telegram-канале МИД России сообщении.

    Фидан посетил Москву 26-27 мая с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой МИД Сергеем Лавровым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция готова оказать всю возможную поддержку урегулированию конфликта на Украине и принять у себя последующие переговоры между сторонами, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

    Также Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин связал допинг Валиевой с применением нетрадиционной медицины
    Путин связал допинг Валиевой с применением нетрадиционной медицины
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают к работе специалистов спорной и даже нетрадиционной медицины, из-за чего у спортсменов возникают неясные случаи с допингом.

    Глава государства отметил, что основное медицинское сопровождение спорта обеспечивает ФМБА, но при этом отдельные федерации обращаются к специалистам «спорных направлений», передает ТАСС.

    Путин напомнил о скандалах с Марией Шараповой и Камилой Валиевой, заявив: «Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: "Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять". Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то».

    Президент выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен на встрече с Советом по физкультуре и спорту обсудить развитие спорта для людей с ограничениями.

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    29 мая 2025, 00:01 • Новости дня
    Путин: 70% наших граждан должны регулярно заниматься физкультурой и спортом

    Путин назвал целью спортивных программ – вовлечение населения в активный спорт

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин напомнил о задаче спортивных программ существенно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом граждан страны, уделив особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации.

    По словам Путина программы, о которых говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и другие участники заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, должны быть реалистичными и отвечать потребностям сегодняшнего дня.

    «Они должны быть выстроены в будущее, имея в виду те цели, которые мы перед собой ставим: 70% наших граждан должны активно, регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это касается и людей с ограничениями по здоровью», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года. Он также заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

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    28 мая 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин и Токаев обсудили сотрудничество России и Казахстана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Политики обсудили актуальные вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях двух стран, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Также Путин и Токаев договорились продолжать двусторонние контакты на разных уровнях.

    Предыдущий разговор лидеров двух стран прошел 17 мая. В ходе него они обменялись мнениями по украинским переговорам в Стамбуле.

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    28 мая 2025, 19:06 • Новости дня
    Эксперт: Пограничники России продолжают традиции героев Брестской крепости

    Политолог Шаповалов: Российские пограничники защищают рубежи страны на суше и на море

    Эксперт: Пограничники России продолжают традиции героев Брестской крепости
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия всегда подвергалась атакам со стороны врага, а пограничные отряды еще с древнерусских времен первыми принимали удар неприятеля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В среду президент Владимир Путин поздравил личный состав Погранслужбы ФСБ России с профессиональным праздником.

    «Очень важно, что президент России Владимир Путин не обходит стороной такие памятные даты и всегда находит нужные слова для того, чтобы поздравить пограничные войска, которые имеют славную многовековую историю», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Россия всегда подвергалась атакам со стороны врага, а пограничные отряды еще с древнерусских времен защищали рубежи государства от внешних захватчиков и первыми принимали удар», – напомнил политолог. Во времена Московского царства отряды пограничников располагались на засечных линиях, а в советский период пограничная служба была восстановлена после гражданской войны. В результате нападения фашистской Германии на Советский Союз именно пограничники первыми встретили врага.

    «Брестская крепость и город-герой Брест – это символы храбрости и преданности делу пограничников. Отряды погранвойск приняли неравный бой, но выполнили свою задачу по защите Родины и выиграли время для дальнейших операций Красной Армии», – указал спикер.

    По его словам, в наше время пограничные войска с честью несут знамя и равняются на своих героев, предотвращая диверсии, нелегальную миграцию и контрабанду. «Мы вспоминаем не только героев прошлого, но и тех пограничников, которые с честью защищали рубежи нашей страны в момент курской авантюры киевского режима», – подчеркнул эксперт.

    Не менее значимой Шаповалов назвал деятельность пограничников, которые совместно с подразделениями Черноморского флота (ЧФ) и Росгвардии обеспечивают в акваториях Черного и Азовского морей безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов.

    «Акватория Черного моря, Керченский пролив и Крымский мост представляют стратегический интерес для России с точки зрения коммуникаций и экономики. И крайне важно, что морские рубежи страны надежно защищены, пограничные войска вместе с подразделениями ЧФ и Росгвардии с честью несут службу там, где устраиваются различные провокации со стороны Украины», – добавил Шаповалов.

    В среду президент России Владимир Путин в специальном видеобращении поздравил с профессиональным праздником – Днем пограничника – личный состав, гражданский персонал Погранслужбы ФСБ России.

    «Легендарные традиции вашей службы закладывались и укреплялись на протяжении тысячелетней истории Отечества, со времен Древней Руси многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится наша страна», – сказал президент.

    Глава государства особо отметил, что в ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России «не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач и сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно».

    «Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды и, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Путин.

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    28 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин предложил создать единые центры протезно-ортопедической помощи

    Путин предложил создать в России центры протезно-ортопедической помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единых центров организации протезно-ортопедической помощи, передает ТАСС.

    По мнению главы государства, такие центры должны оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в протезах, а также обеспечивать единые стандарты качества в этой сфере.

    Путин также отметил, что в законодательстве необходимо закрепить четкие требования к деятельности этих организаций, в частности по квалификации специалистов и медицинских работников.

    «Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом – это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности», – заявил президент.

    Он подчеркнул, что такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг и повысит общий уровень медицинской помощи в данной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив-2» для протеза бедра, позволяющий ходить с естественной походкой.

    Тестировщик российского ИИ-протеза кисти Максим Емец продемонстрировал президенту России игру на гитаре.

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где выпускают высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне спецоперации на Украине.

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    28 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин рассказал о финансировании программы транспорта для инвалидов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом, на что выделят 150 млрд рублей.

    На создание парка специализированного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья до 2030 года выделено 150 млрд рублей, передает ТАСС.

    Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту пояснил: «У нас в принципе запланировано на ближайшие годы на выделение специального транспорта, создание соответствующих условий для передвижения людей, которые в этом нуждаются, до 2030 года 150 млрд рублей. Рассчитываю, что ничего там сокращаться не будет. Будем эту программу осуществлять».

    Президент отметил, что отдельное внимание следует уделить развитию социального транспорта в целом. Он поручил проработать этот вопрос по линии Госсовета, чтобы инициатива продвигалась не только федеральным правительством, но и на других уровнях власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен на встрече с Советом по физкультуре и спорту обсудить развитие спорта для людей с ограничениями. Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшей поддержки и развития адаптивного спорта.

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    28 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    В Кремле стартовали переговоры Путина и лидера Йемена

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя Руководящего президентского совета Йемена Ришада Аль-Алими.

    Переговоры Путина и Аль-Алими проходят в Кремле. В ходе встречи стороны рассмотрят перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Кроме этого, лидеры уделят внимание обсуждению актуальных вопросов региональной повестки.

    В субботу стало известно, что лидер Йемена Ришад аль-Алими прибудет в Россию и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже Кремль сообщил, что Аль-Алими будет находиться в России с официальным визитом 28 мая, у него пройдут переговоры с главой российского государства.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о насыщенной и продолжительной программе рабочего дня Владимира Путина.

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    28 мая 2025, 20:56 • Новости дня
    Путин предложил поощрять помогающих инвалидам таксистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту предложил создать систему поощрений для таксистов, которые оказывают помощь людям с ограничениями по здоровью.

    По его словам, наказания и штрафы за отказ помогать инвалидам не всегда работают эффективно, так как такси могут исчезать и взыскания становятся невозможными, передает ТАСС.

    Владимир Путин подчеркнул: «Надо продумать какую-то систему. Заставлять – это, конечно, можно, но лучше какую-то систему поощрений». Президент обратился к коллегам с просьбой иметь это в виду при разработке новых мер.

    Глава государства добавил, что просто ссылаться на закон недостаточно, поскольку для эффективного изменения ситуации необходимы не только требования, но и стимулы для водителей такси.

    Ранее Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года.

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    28 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин поручил завершить инвентаризацию спортобъектов в России к декабрю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил завершить детальную инвентаризацию всех спортивных сооружений в стране до конца текущего года.

    По словам главы государства, на основании полученных данных будет подготовлен план модернизации, капитального ремонта и оснащения спортивных объектов, передает ТАСС.

    На заседании Совета по физкультуре и спорту Путин отметил: «До конца текущего года должна быть завершена детальная инвентаризация всех спортивных сооружений, а по итогам разработан план их модернизации, капремонта и оснащения».

    Глава государства также подчеркнул, что к 2030 году должна быть полностью удовлетворена потребность спортивных объектов в специализированном оборудовании и инвентаре.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по спорту для людей с ограничениями.

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    28 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с многодетными семьями и матерями-героинями

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канун Международного дня защиты детей президент России Владимир Путин проведет онлайн-встречу с женщинами, удостоенными звания «Мать-героиня», и отмеченными орденом «Родительская слава» семьями.

    Встреча запланирована на 29 мая, сообщил Кремль в Telegram-канале. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

    В нем примут участие девять семей из разных регионов страны, включая Свердловскую область, Крым, Рязанскую область, Калининградскую область, Ингушетию, Пензенскую область, Кузбасс, Еврейскую автономную область и Запорожскую область.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России.

    В декабре глава государства предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь.

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    28 мая 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин предложил популяризировать адаптивный спорт через «Госуслуги»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость информирования граждан о возможностях заниматься спортом, включая размещение методических материалов и видеоуроков в доступном формате.

    Глава государства заявил о важности просветительской работы по поводу занятий спортом на заседании Совета по физкультуре и спорту, сообщает Telegram-канал Кремля. Он подчеркнул, что важно не только увеличить число спортивных телетрансляций, но и подробно разъяснять гражданам, где и как можно заниматься физкультурой.

    Путин отметил: «Нужно не только увеличить количество телетрансляций, но и больше разъяснять людям – причем в каждом регионе, городе, – где они могут заниматься спортом, где открыты секции или группы, как туда записаться». Президент предложил предусмотреть методическое сопровождение и видеоуроки для тех, кому неудобно посещать спортзалы. Вся необходимая информация, по его словам, должна быть размещена в удобном и понятном виде, в том числе на портале «Госуслуги».

    Ранее Путин поручил завершить детальную инвентаризацию всех спортивных сооружений в стране до конца текущего года. Он также заявил о необходимости дальнейшей поддержки и развития адаптивного спорта.

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    28 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил, что проблемам в поддержке адаптивного спорта «несть числа»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшей поддержки и развития адаптивного спорта.

    Глава государства на заседании Совета по физкультуре и спорту подчеркнул, что из 370 тыс. спортивных объектов в стране только 10% оснащены оборудованием, необходимым для людей с инвалидностью, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Многое делается, многое сделано, но когда мы знаем, что пока только менее 10% имеют специальное оснащение, оборудование, то это говорит о чем? О том, что сделать еще надо очень-очень много». По его словам, проблемам «на самом деле несть числа».

    Ранее Путин поручил завершить детальную инвентаризацию всех спортивных сооружений в стране до конца текущего года.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по спорту для людей с ограничениями.

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    28 мая 2025, 21:18 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания проката спортинвентаря для инвалидов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать пункты проката спортивного инвентаря для людей с инвалидностью.

    С такой инициативой к президенту в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции обратилась Лилия Прокофьева, член Паралимпийской сборной России и старший тренер сборной Петербурга по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, передает РИА «Новости».

    Прокофьева объяснила, что спортсменам-инвалидам требуется специализированное оборудование, которое обычно закупается под параметры одного человека, из-за чего не все могут попробовать разные виды спорта. «Конечно, даже не возможно, а нужно. У нас в целом что-то подобное создается во многих регионах. Но если так и называть – пункты проката, коллективного пользования тем более, то это сделает спорт адаптивным и более доступным», – заявил Путин.

    Президент отметил, что поручит правительству проработать этот вопрос. «Я уже вначале говорил, что многое сделано, но многого еще не хватает. Вот это одно из направлений, точно совершенно надо будет это сделать. Обязательно реализуем. Хорошая идея», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом, на что выделят 150 млрд рублей. Кроме того, президент России поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года, а также глава государства предложил популяризировать адаптивный спорт через «Госуслуги».

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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