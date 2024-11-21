Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?5 комментариев
Путин наградил многодетных матерей России
Путин вручил государственные награды многодетным матерям и семьям из шести регионов
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны за их вклад в укрепление института семьи и воспитание детей.
В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится о присвоении звания «Мать-героиня» нескольким женщинам. Среди награжденных Оксана Сергеевна Гылка из Воронежской области, Людмила Леонидовна Климова из Курганской области, Лариса Витальевна Решитова из Омской области и Зоя Васильевна Синибабнова из Воронежской области, сообщают «Известия».
Кроме того, орденом «Родительская слава» удостоена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены семьи из Чувашии, Курской и Воронежской областей, что свидетельствует о высоком признании их усилий в воспитании детей.
Напомним, Путин ранее отмечал, что за последние годы число многодетных семей в России выросло почти на 26% – до 2 млн, он также подчеркивал, что многодетная семья должна стать нормой в стране.