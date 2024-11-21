Путин наградил многодетных матерей России

Путин вручил государственные награды многодетным матерям и семьям из шести регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится о присвоении звания «Мать-героиня» нескольким женщинам. Среди награжденных Оксана Сергеевна Гылка из Воронежской области, Людмила Леонидовна Климова из Курганской области, Лариса Витальевна Решитова из Омской области и Зоя Васильевна Синибабнова из Воронежской области, сообщают «Известия».

Кроме того, орденом «Родительская слава» удостоена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены семьи из Чувашии, Курской и Воронежской областей, что свидетельствует о высоком признании их усилий в воспитании детей.

Напомним, Путин ранее отмечал, что за последние годы число многодетных семей в России выросло почти на 26% – до 2 млн, он также подчеркивал, что многодетная семья должна стать нормой в стране.