Путин: Многодетная семья должна стать нормой в России

Tекст: Ольга Никитина

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении. За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%, сейчас таких семей уже более 2 миллионов», – передает ТАСС слова российского лидера.

Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, заверил Путин. «Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу ради будущего», – сказал президент.

В беседе с президентом, приуроченной к предстоящему 1 июня Дню защиты детей, принимают участие родители, награжденные орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», а также их дети. На связи из ДНР – мать-героиня Ирина Волга с мужем Олегом, у которых десять детей. Семья проживает в Петровском районе Донецка, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Одна из дочерей Ирины в прошлом году получила ранение.

В семье матери-героини Ольги Кравцовой и ее мужа Евгения из Соснового Бора (Ленинградская область) – 18 детей, от 2000 до 2022 годов рождения. Пара познакомилась и поженилась в Донецке в 1998 году и только потом переехала в Ленобласть.

Среди других участников беседы – семья Андрея и Анастасии Семашкиных с Камчатки, у них девять детей. Из Томской области – чета Рахматуллы и Галины Рахимовых, тоже воспитывающих девять детей. На связи из Тюмени – семья Андрея и Натальи Якуниных, у которых восемь детей. Из Чечни – Хусейн и Таисия Халиковы, они воспитали семерых детей (все уже выросли).

В семье матери-героини Елены Солодовниковой и ее мужа Владимира из Усть-Лабинска (Краснодарский край) – 11 мальчиков, часть из них уже совершеннолетние. У одного из сыновей недавно родился третий ребенок, так что он стал многодетным отцом.

У четы Сергея и Ольги Шишовых из Новочебоксарска (Чувашия) – девять детей, а у матери-героини Ирины Абакумовой и ее мужа Александра из Москвы – 10 детей, от 1991 до 2014 годов рождения.

