Путин назначил нового посла России в островном государстве Вануату

Tекст: Вера Басилая

Указ о назначении Михаила Петракова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Вануату по совместительству был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Петраков получил право представлять интересы России в Вануату наряду с другими странами, где уже исполняет аналогичные обязанности.

В этом году Петраков также занял пост посла России в Австралии и Островах Фиджи.

За свою карьеру Петраков работал на различных дипломатических должностях с 1982 года. С 2019 по 2021 годы Петраков был директором департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России, а после занимал должность спецпредставителя президента по вопросам делимитации и демаркации государственных границ с СНГ.

Михаил Петраков награжден орденами Дружбы и Почета. Он свободно владеет английским языком и хинди.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Сергея Черненко новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Бурунди. На этом посту Сергей Черненко сменил Валерия Михайлова.