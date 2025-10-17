ЕС резко увеличил импорт российских удобрений вопреки пошлинам

ЕС в августе почти удвоил импорт удобрений из России, несмотря на пошлины

Tекст: Мария Иванова

Евросоюз в августе почти вдвое увеличил импорт удобрений из России, несмотря на новые пошлины, передает РИА «Новости».

По данным анализа Евростата, страны ЕС ввезли российских удобрений на 79 млн евро, что заметно выше июльских показателей – 43,5 млн евро. Однако этот объем все еще вдвое меньше, чем в августе 2022 года – тогда импорт составил 173 млн евро.

Евросоюз с 1 июля дополнительно к действующей пошлине 6,5% ввел специальные тарифы: 40 евро за тонну азотных и 45 евро за тонну смешанных удобрений. К 2028 году ставки планируют существенно повысить – до 315 и 430 евро за тонну соответственно, чтобы сделать импорт менее выгодным.

В августе импорт российских удобрений в физическом выражении также вырос – в 1,7 раза, до 218 тыс. тонн. Основным покупателем осталась Польша, сохранив объёмы на уровне 24,5 млн евро. Сильнее всего нарастила закупки Словения, увеличив их более чем в 2 тыс. раз – до 17,6 млн евро.

Рост импорта также показали Румыния (до 14,4 млн, в девять раз больше июля), Болгария (вчетверо, до 1,1 млн), Испания (в 1,7 раза, до 3,7 млн евро) и Германия (на 10%, до 5,5 млн). К закупкам вернулись Бельгия, Ирландия, Венгрия и Франция, которые в июле российские удобрения не покупали.

В то же время ряд стран ЕС продолжили снижать закупки: Литва, Италия, Нидерланды и Греция сократили импорт российских удобрений в несколько раз по сравнению с июлем.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия ожидает новый исторический рекорд по производству и экспорту минеральных удобрений в 2025 году.

Индия увеличила импорт российских удобрений до максимального уровня за два года.

Кроме того Россия нарастила экспорт удобрений в страны БРИКС на 20%.