    7 октября 2025, 11:24 • Экономика

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    @ Денис Абрамов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей?

    «По итогам года объем произведенных удобрений должен превысить 65 миллионов тонн – то есть мы сполна обеспечены данной продукцией», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году уже был поставлен исторический рекорд – было произведено 63 млн тонн удобрений и экспортировано из них 42 млн тонн.

    Таким образом, в этом году ожидается новый исторический рекорд по производству удобрений. А значит, Россия сохранит мировое лидерство в отрасли. Она уступает только Китаю по объемам производства, при этом остается номером один по объемам экспорта.

    По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), экспорт в этом году вырастет на 2 млн тонн – до 42 млн тонн. Более того, Россия установит новый рекорд по поставкам удобрений в Индию – поставит 1,7 млн тонн российских удобрений.

    По словам Патрушева, примерно 70% объема удобрений идет на экспорт. За счет столь масштабных внешних поставок отраслевой бизнес и получает свою основную прибыль. Это позволяет обеспечивать ценовую доступность удобрений для российских сельхозпроизводителей.

    Эта отрасль в России устойчиво растет на протяжении уже 16 лет. Если в 2008 году в России производилось 32,9 млн тонн, то в 2024 году – почти в два раза больше – 63 млн тонн,

    по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

    Такие успехи объясняются целым комплексом причин. Во-первых, неизменно рос спрос на удобрения внутри России благодаря развитию и вложениям в сельское хозяйство. С 2014 года урожаи в России не опускались ниже 100 млн тонн. В России ежегодно собирают более 125 млн тонн зерна. Экспорт продукции АПК в стоимостном выражении давно обогнал некогда одну из самых прибыльных статей – продажу оружия.

    Следом потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в 2,5 раза с 2008 года и в 2023 году достигло 6,1 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), отмечают в РАПУ. Более того, продукция отрасли стала востребована в горнодобывающей и обрабатывающих отраслях страны.

    Также повлияло развитие технологий и создание новых видов удобрений, говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Аграрии обеспечены наиболее современными видами и марками минеральных удобрений: как жидкими, так и гранулированными. Продолжает строиться система по хранению и перевалке удобрений от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, отмечают в ассоциации.

    Третья важная причина развития отрасли – это огромный экспортный потенциал в сочетании с сильной господдержкой отрасли. По данным РАПУ, с 2013 по 2023 год в отрасль было инвестировано почти 2 трлн рублей. Благодаря этому удалось технологически обновить производство и обеспечить одну треть всего прироста производства минеральных удобрений на планете.

    «Интерес у инвесторов к производству удобрений есть до сих пор, потому что у этой отрасли отличные экспортные перспективы: на удобрения по-прежнему имеется стабильный спрос в мире.

    По различным оценкам, к 2030 году объем производства удобрений в России может вырасти до 80 млн тонн в год, а экспорт – до 90% производимой продукции. Это делает отрасль весьма привлекательной для инвестирования»,

    – говорит Дмитрий Баранов.

    Поддержку производству удобрений оказали также различные меры со стороны государства, например, специальные инвестиционные контракты, соглашения о защите инвестиций, различные льготы и другие шаги, добавляет эксперт.

    «Кроме того, удобрения являются одним из ключевых элементов продовольственной безопасности страны, а Россия является их крупным производителем и экспортером, это также привлекает инвесторов в отрасль», – говорит Баранов.

    Российские удобрения известны всему миру и пользуются большой популярностью. И даже постоянные ограничения со стороны ЕС на покупку наших удобрений – это удар в первую очередь по европейским аграриям, тогда как наши компании без проблем находят другие рынки сбыта.

    У российских удобрений есть несколько важнейших конкурентных преимуществ перед другими игроками, в том числе перед самими европейскими производителями. После отказа от российского газа производители азотных удобрений в ЕС были в числе первых, кто столкнулся с жестким кризисом из-за удорожания сырья.

    Главное преимущество российской отрасли – это низкие цены на газ, что имеет важнейшее значение в производстве азотных удобрений. Второе преимущество – это наличие в стране больших производственных мощностей для выпуска разных видов удобрений, развитая логистика и транспортная сеть, позволяющая доставлять удобрения как аграриям внутри страны, так и зарубежным покупателям. В-третьих, в России меньше расходы на электроэнергию, рабочую силу, логистику – это повышает конкурентоспособность отечественных удобрений, говорит Баранов.

    При этом внутренние цены на удобрения остаются невысокими, так как регулируются государством: до декабря 2025 года они зафиксированы на уровне сентября 2022 года. Тогда как экспортные цены с лихвой покрывают все расходы и поддержку местных аграриев производителям. Важно, что перед поставкой на экспорт производители удобрений обязаны поставлять удобрения на внутренний рынок по этим фиксированным ценам, говорит Баранов.

    «Экспортные цены сохраняются на относительно высоком уровне из-за мирового спроса и ограничений экспорта из ряда стран», – говорит эксперт.

    Российские удобрения покупают более 100 стран. Крупнейшими покупателями являются Бразилия, которая в 2024 году импортировала удобрений на 4,2 млрд долларов, Индия (1,6 млрд долларов), Китай (1,3 млрд долларов) и США (1,3 млрд долларов). Северная Америка продолжает закупать наши удобрения, хотя поставки из нашей страны в ЕС и США из-за санкций и высоких пошлин снизились. «В то же время Россия увеличила поставки удобрений в страны БРИКС, другие государства Глобального Юга, включая страны Азии, Африки и Латинской Америки. Доля поставки удобрений из России в дружественные страны в 2024 году превысила 78%», – говорит Баранов.

