    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025»
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    22 комментария
    17 сентября 2025, 08:15 • Экономика

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику.

    СПГ стоит в Европе на 60–90% дороже, чем в США, заявил во вторник бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. И это без учета расходов на логистику и регазификацию.

    Его выступление было приурочено к первой годовщине публикации доклада «Будущее европейской конкурентоспособности», в котором перечисляется ряд проблем, стоящих перед регионом. Так, в 2024 году розничные и оптовые цены на газ в Европе превышали аналогичные цены в США в три-пять раз, хотя исторически данный показатель составлял два-три раза. А стоимость электроэнергии в Европе – особенно в промышленном секторе – превышала цены в США и Канаде в два-три раза против исторического показателя на уровне 80%, говорится в отчете.

    Энергетика всегда была фактором уязвимости для экономики ЕС относительно остального мира, а после начала СВО энергетический кризис еще больше усугубил проблему. Поставки газа из России в ЕС резко упали, а в 2025 году достигли нового минимума, так как остановился транзит газа через Украину и работает только один маршрут – «Турецкий поток».

    Драги напомнил, что в июле США и ЕС заключили торговое соглашение, которое предусматривает покупку Евросоюзом у США различных энергоносителей на целых 750 млрд долларов в срок до 2028 года. ЕС хочет к 2027 году полностью заменить российские энергоресурсы на американские.

    Европейцы стали платить за энергоресурсы еще больше, чем США.

    «В действительности для промышленности и конечных потребителей ЕС разница еще более ощутима, чем говорит Драги. Реальный разрыв между рынками сейчас составляет в среднем в четыре-пять раз.

    Так, на голландском хабе TTF спотовые котировки превышают 300–350 долларов за тысячу кубометров, а в США на Henry Hub они порядка 2 доллара за MMBtu (млн британских тепловых единиц), что эквивалентно примерно 70 долларам за тыс. кубометров», – посчитал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Свет для европейских потребителей тоже обходится в разы дороже, чем американским. «Стоимость электроэнергии для промышленности в ЕС стабильно выше американской в два-три раза. Так, в Европе она варьируется в районе 200–250 евро за мегаватт-час в пиковые периоды, а в США и Канаде в среднем по 80–100 евро за мегаватт-час», – говорит Чернов.

    Только по нефти нет такого разрыва, так как мировые цены на нефть для всех примерно одинаковые, и отличается лишь от сорта. «Нефть более унифицированный товар, и котировки Brent и WTI отличаются не очень значительно, порядка 3–5 долларов за баррель, но затраты на переработку и энергию в Европе делают конечную цену для бизнеса выше, чем в США», – говорит аналитик Freedom Finance Global.

    Чем же объясняется такое сильное расхождение цен? «Во-первых, США – это самодостаточный производитель и экспортер газа благодаря «сланцевой революции», а Европа полностью зависит от импорта. Во-вторых, после 2022 года ЕС фактически лишился доступа к дешевому российскому трубопроводному газу и вынужден закупать СПГ по высоким ценам, включая расходы на транспортировку и регазификацию. В-третьих, резкий рост спроса на СПГ в Европе совпал с ограниченными мощностями для импорта, что увеличило конкуренцию и цены», – объясняет Чернов.

    Есть еще американские причины, почему у них сохраняется такая низкая цена на газ. «Самая большая разница в цене между США и ЕС, была, наверное, в 2022 году, когда в Европе были максимально высокие цены на газ – по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. А в США этого скачка не было, потому что они уже были страной нетто-экспортером газа. Кроме того, у США газ по-прежнему во многом заперт на внутреннем рынке, и у компаний нет свободы выбора – отправить газ на экспорт или оставить его на внутреннем рынке. Мощности по сжижению газа, необходимые для его экспорта, ограничены», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Вот когда американцы построят много СПГ-заводов, и у производителей появится возможность вывозить на экспорт столько газа, сколько им выгодно, тогда и цены на внутреннем рынке США вырастут до состояния экспортного нетбэка, то есть условно будут как в Европе минус стоимость сжижения и доставки, добавляет эксперт.

    Конечно, еще один фактор таких высоких цены на газ в Европе – политический.

    «Фактически поставки СПГ из США стали элементом трансатлантического партнерства, где Европа платит премию за энергетическую безопасность. Именно поэтому историческая разница в два-три раза выросла до нынешних четырех-пяти»,

    – говорит Чернов.

    С одной стороны, политики ЕС сами делали все, чтобы выдавить российский газ. С другой, политики США активно помогали им в этом деле, преследуя собственные интересы.

    Что касается электроэнергии, которая тоже в разы дороже в Европе, чем в США, то здесь все лавры достаются одному Брюсселю, хотя опосредованно США тоже повлияли на это. «В США дешевый газ и это сдерживает рост цен на электроэнергию. Кроме того, в США много собственного и при этом нет такого давления на уголь, как в Европе. Эта зеленая климатическая повестка, платы за выбросы и так далее – повышают стоимость электроэнергии в Европе. В США нет такого сильного давления, и политики не мешают пользоваться углем, как это происходит в Европе», – объясняет Игорь Юшков.

    Как видно, ЕС сам вырыл себе энергетическую яму, а США стояли и одобрительно кивали. В итоге Брюсселю пришлось подписать кабальный договор на закупку американских энергоресурсов на 750 млрд долларов. Теперь выбора у ЕС нет: что США предложат, то и будут брать.

    «Обычно новый продавец завоевывает рынок скидками и гибкими условиями, но в этом случае модель торговли энергоносителями между США и ЕС напоминает политическую сделку. Вашингтон закрепил за собой квоты поставок и фиксированные условия, за которые европейцам приходится платить. Европа не только не получила ценовых преимуществ, но и оказалась в положении зависимого покупателя», – говорит Чернов.

    «Основная несправедливость заключается в том, что США заставили европейцев отказываться от российского газа. Это, с одной стороны, расчищает рынки сбыта для будущих американских СПГ-проектов и сохраняет высокие цены на газ внутри ЕС. А с другой, подстегивает инвестиции в новые проекты на территории США. Американский компании видят, что цены на газ в Европе держатся и будут держаться на высоком уровне, и инвестируют в новые проекты и по добыче газа в США, и по сжижению газа США», – отмечает Игорь Юшков. Без выдавливания конкурентов высоких цен на газ в Европе бы не удалось добиться, а именно высокие цены нужны США для развития своей газовой промышленности и экспорта.

    «Это несправедливо потому, что США усиливают неконкурентоспособность европейских продуктов и товаров. Удерживая высокие цены на энергию, они повышают себестоимость продуктов, которые производятся в Европе. Аналогичные товары, которые производятся в США, выигрывают. Постепенно американские товары отъедают у европейцев экспортные рынки сбыта»,

    – говорит Игорь Юшков.

    То есть США не только поднимут за счет европейского кошелька свою газовую промышленность и газовый экспорт, они еще и выдавят другие европейские товары по всему миру и заменят на свои.

    «Классический пример того, как это работает, – это азотные удобрения, которые делаются непосредственно из метана. Если в США их делают из метана по 150 долларов за тысячу кубометров, а в Европе за 400 долларов, то естественно, что в Европе объем производства азотных удобрений в последние годы обрушился. Зато выросли объемы производства в США и России. И европейцы наращивают импорт готовых азотных удобрений, в том числе из России», – говорит Юшков.

    Стоимость газа, электроэнергии и топлива – это существенная часть затрат любого производства. Нынешний президент США не скрывает, что предприятия из Европы должны переезжать в США, хотя это прямой удар по национальным интересам ЕС. Но именно это в итоге и происходит.

    «Когда Европа покупала российские энергоресурсы, ситуация действительно была более справедливой. Потому что сам факт возможности поставок больших объемов советского, а потом российского газа создавал рынок покупателя, когда выбирает именно покупатель. Европейцы думали, что и дальше будет так продолжаться. Именно поэтому они выстраивали либеральную модель газового рынка. Но она выгодна покупателю только тогда, когда на рынке есть переизбыток предложения и происходит снижение цены. Но когда конкуренция пропадает, либеральная модель рынка приводит к росту цен, что мы и увидели в 2022 году», – заметил Юшков.

    На российском газе и других энергоресурсах Европа смогла стать крупнейшей западной экономикой, создать экономический союза. А теперь дорогая энергетика привела многие страны к рецессии, начиная с Германии.

    Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане»
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Ведущими «Интервидения-25» стали модель из Индии и шоумен из Китая
    Агроном объяснил необходимость высаживания сидератов в конце дачного сезона
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

