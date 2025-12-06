В Петербурге за вызывающее поведение на улице задержаны пьяные подростки

Семь пьяных подростков задержаны в Петербурге за вызывающее поведение на улице

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа подростков была задержана полицией в Василеостровском районе Петербурга во время вызова на улицу Нахимова, где они вели себя вызывающе, сообщает пресс-служба главка МВД РФ. Инцидент произошел вечером в пятницу – информация поступила о шумной компании, кричащей и ругающейся матом рядом с жилым домом.

Сотрудники полиции оперативно задержали семерых человек – шестерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет и одного 18-летнего молодого человека. По предварительным данным, все задержанные находились в состоянии опьянения.

У подростков изъяли две телескопические дубинки, два газовых пистолета, газовый баллончик и складной нож. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания подростков устроила массовый дебош на Васильевском острове в Петербурге, повредив остановку и троллейбус, 33 человека были доставлены в полицию.

Неделей ранее в Петербурге 13-летнюю девочку задержали за убийство матери. В России уже прозвучало предложение признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.

