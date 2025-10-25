В ОП предложили обязать мигрантов покупать страховку при въезде в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Введение обязательной платной медицинской страховки для мигрантов при въезде в Россию рассматривается в Общественной палате как один из способов снизить нагрузку на систему здравоохранения, передает ТАСС. С таким предложением выступил Евгений Мартынов, зампред комиссии ОП по общественному контролю. По его словам, «оплатив медстраховку, мигранты будут обращаться в частные клиники, не нагружая государственную систему здравоохранения».

Мартынов отметил, что сейчас фиксируется серьезная нагрузка на медицину, особенно в Поволжье, на Урале, в Сибири и Центральной России. В Свердловской области за первую половину 2025 года территориальный фонд обязательного медицинского страхования направил почти 56% от общего бюджета на лечение иностранцев с полисом ОМС. Он подчеркнул, что такие показатели негативно отражаются на инфраструктуре, дефиците врачей и доступности медицинских услуг для граждан России.

В ряде случаев семьи мигрантов без полиса ОМС, сталкиваясь с отказом в плановой медпомощи, вызывают скорую помощь. «В этот момент карет скорой не хватает. Вместо того, чтобы ехать к пациенту с острым коронарным синдромом, [врачи] по факту отвлекаются и едут к мигранту с насморком», – добавил Мартынов.

В связи с этим член ОП инициировал проверку влияния обращений мигрантов на работу системы здравоохранения и направил официальные запросы в органы власти и территориальные фонды. По данным ЕМИСС, в 2024 году медицинскую помощь в России получили свыше 4,7 млн иностранных граждан, однако подробная статистика по их обращениям отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября депутаты Госдумы предложили аннулировать гражданство мигрантов, которые уклоняются от постановки на воинский учет. Также МВД выступило за ужесточение контроля за пребыванием иностранцев в России. Ранее в сентябре президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию миграционной политики.

