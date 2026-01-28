  • Новость часаРоссия впервые показала за рубежом импортозамещенные Ил-114-300 и SJ-100
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    28 января 2026, 09:00 • Экономика

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур?

    В 2025 году Россия экспортировала 50 млн тонн зерновых, из которых 41 млн тонн составила пшеница, это позволило России сохранить первое место в мире по ее экспорту, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на IV международном форуме World Grain and Pulses Forum в Дубае. В 2026 году, по ее словам, экспорт зерновых может составить 55 млн тонн, исходя из ожидаемого урожая почти в 140 миллионов тонн.

    Министр отметила, что Россия завоевала уважение и авторитет на мировом рынке. Все страны, которые закупали российское зерно в последние десять лет, остаются стабильными покупателями. География экспорта зерновых охватывает около 115 стран. 78% экспорта пшеницы в настоящее время приходится на страны Африки и Ближнего Востока.

    Согласно стратегии развития зернового комплекса РФ, к 2030 году сбор зерновых и зернобобовых культур должен вырасти до 170 млн тонн.

    Относительно недавно Россия начала экспортировать зернобобовые. За последние три года удалось достичь значительного прогресса, и в прошлом году было собрано восемь миллионов тонн зернобобовых. Экспортный потенциал в этой сфере еще невелик, но уже составляет около трех миллионов тонн.

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один в мире. В чем же секрет ее выживаемости?

    «Предыдущие лидеры рынка пшеницы – США и ЕС – на протяжении десятилетий последовательно снижают свое присутствие на рынке. Наращивать производство и экспорт им невыгодно при текущем низком уровне мировых цен. Их место занимает Россия, которая имеет преимущество в себестоимости производства,

    в том числе связанное с различием курсов рубля по номиналу и по ППС. Получая экспортную выручку в долларах, российские аграрии могут тратить ее внутри страны на товары и услуги по относительно низким ценам», – говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии.

    Высокий спрос на российскую пшеницу в мире объясняется очень просто – российская пшеница, как правило, самая дешевая на мировом рынке. «Ее низкая себестоимость объясняется экстенсивной системой земледелия на огромных площадях, относительно низкими затратами на логистику внутри страны и невысокими затратами на труд», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Россия выращивает на больших территориях зерно с более низкими издержками, чем в большинстве других стран. «Например, при цене на российское зерно около 230 долларов за тонну в том же сезоне в США оно будет стоить более 240, а во Франции – более 250 долларов. Дешевле, чем российское, традиционно украинское зерно, но там сейчас другие проблемы», – замечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

    Выращивание пшеницы на экспорт – это высокомаржинальный бизнес даже при низких мировых ценах и крепком курсе рубля. Это и стимулирует компании наращивать производство,

    добавляет Потавин.

    А вот самым высоким качеством российская пшеница не может похвастаться. «В основной своей массе российская пшеница – это пшеница четвертого–пятого класса, то есть фуражная, в то время как ключевые конкуренты предлагают более высокие классы сырья. Поэтому российское сырье доминирует в странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, где она используется для производства муки общего назначения и комбикормов. Процент продовольственной пшеницы 3-го класса (около 25-30% урожая) растет, но медленно», – говорит Потавин. Именно поэтому российская пшеница не конкурент сырью из США, Канады, Франции и Германии, которые специализируются на высококачественной продовольственной пшенице второго–третьего класса с высоким и стабильным содержанием белка (13-15%) и клейковины, добавляет эксперт.

    Таким образом, Россия как мировой лидер по объему продаж пшеницы занимает свою уникальную нишу – это обеспечение базовой продовольственной безопасности импортеров с ограниченным бюджетом, говорит Потавин.

    Что касается прогнозов сбора урожая на 2026 год – 140 млн тонн сбора и 55 млн тонн экспорта, то они вполне достижимы, если будут стабильные погодные условия без засух. «Рисками для осуществления этого плана являются прежде всего климатические условия: важно, чтобы не было засухи или переувлажнения в основных зерновых регионах. Плюс к этому, чтобы возможное введение экспортных пошлин или квот для сдерживания внутренних цен не демотивировало местных производителей», – говорит Потавин.

    Планы нарастить урожай до 170 млн тонн к 2030 году эксперты тоже считают вполне реальными.

    «Урожай достижим при последовательном развитии аграрных технологий. Основные препятствия и риски – экономические. Сейчас мировой рынок зерна находится в периоде низких цен – и расширять производство зерновых невыгодно. Мы видим, что посевные площади под зерновыми перераспределяются в пользу других культур, чаще всего масличных. Свою роль может сыграть и регулирование рынка. Сейчас для обеспечения стабильности внутренних цен действует плавающая экспортная пошлина, механизм которой предусматривает изъятие части дохода, связанного с ростом мировых цен. Естественно, это снижает потенциал роста производства», – считает Денис Терновский.

    Бахтин считает, что цель вполне умеренная, она не требует колоссальных инвестиций или значительного роста числа рабочих рук, хотя некоторых усилий, внимания и даже удачи все же потребует. «Эта цель предполагает около 4% прироста в год. При этом исторический рекорд урожая был 150 млн тонн в 2022 году на фоне резкого роста цен на все товары. Поэтому экстремальный сценарий (всплеск мировой инфляции), плюс серия урожайных лет – уже позволяют выйти на заданный уровень», – говорит Бахтин.

    Мнение на счет потенциала зернобобовых (это соя, нут, горох и чечевица) у экспертов разошлись.

    «Бобовые – это пока экзотика. Горох, чечевица, нут – традиционные культуры для стран Южной Азии – Индии и Пакистана. В России нет большого спроса, как и нет традиционных блюд из этих культур. Поэтому рост объемов их производства – больше политический тренд, желание найти товары, пригодные для экспорта на новые для нас рынки за пределами нефтяного спектра. Кроме того, есть сложности с логистикой и хранением зернобобовых. Поэтому больше пяти миллионов тонн на экспорт через пять лет мы вряд ли увидим», – считает Бахтин.

    Однако Потавин считает, что у зернобобовых культур высокий потенциал. «России вполне по силам удвоить производство зернобобовых к 2030 году с нынешних 8-9 млн тонн до 15-18 млн тонн. Отечественным производителям это должно быть на руку, поскольку соя и горох – это основа собственных белковых кормов, что снижает зависимость от импорта соевого шрота. Плюс к этому бобовые культуры насыщают почву азотом, что повышает эффективность севооборота. Местным производителям сейчас в помощь мировой тренд на растительный белок, особенно со стороны рынков сбыта Турции, Китая, Южной Азии, ЕС», – заключает Потавин.

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур?

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Владимир Зеленский поставил перед военными задачу вывести потери России на фронте до 50 тыс. человек в месяц. По мнению экспертов, это указывает на потерю Зеленским морального облика на фоне серии политических и дипломатических поражений. Они провели исторические параллели с аналогичными «KPI по убийствам» Пол Пота и японских милитаристов. Подробности

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

