Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат

Политолог Рар: Принятия Киева в ЕС станет для Брюсселя проблемой

Tекст: Евгений Поздняков

«После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию за разрушенную экономику и потерянную часть территории. Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил», – сказал германский политолог Александр Рар.

«То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус «протектората» Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено», – полагает он.

При этом «костяк» ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение. «Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами – тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», – добавляет собеседник.

«При этом в большинстве стран население будет выступать против членства Киева в союзе. Германия не станет исключением. Однако правящие круги ФРГ станут активно лоббировать мысль о том, что в случае непринятия Украины она рухнет. А за последние годы судьба этого государства стала плотно ассоциироваться с судьбой всей Европы», – заключил Рар.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «полностью технически» готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

Тем не менее, обозначенные сроки не устроили многих политиков ЕС. Например, Навроцкий оценил подобные темпы как «труднодостижимые», пишет RMF24. Нереализуемыми эти планы считает и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что Будапешт будет последовательно выступать против расширения ЕС за счет Украины, отмечает телеканал M1.

Примечательно, что венгерский лидер также заявлял о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плана, согласно которому Украина в течение десяти лет должна получить финансирование в размере 800 млрд долларов и ускоренно вступить в ЕС к 2027 году. Как сообщает Politico, часть лидеров уже выразили Брюсселю обеспокоенность по поводу перспектив принятия Киева.

Тем не менее, некий дипломат в беседе с изданием назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.