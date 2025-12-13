Премьер Словакии Фицо призвал к восстановлению отношений с Россией

Tекст: Вера Басилая

Фицо заявил, что всегда выступал за возобновление отношений с Россией и продолжает придерживаться этой позиции, передает РИА «Новости».

Глава словацкого правительства подчеркнул, что попросит министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания совместных комиссий, которые есть у Словакии и России по экономическому сотрудничеству.

По словам Фицо, важным шагом к восстановлению диалога является возвращение к совместной работе экономических комиссий между Братиславой и Москвой. Премьер выразил уверенность в том, что сотрудничество принесет обеим странам ощутимую пользу.

Еще в сентябре 2023 года Роберт Фицо отмечал, что Словакия занимает конструктивную позицию в отношениях с Россией. Он подчеркивал, что Братислава заинтересована в полном перезапуске связей после завершения конфликта на Украине.

Ранее Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

Фицо отмечал, что Крым и Донбасс останутся под контролем России, а Москва завершит конфликт на Украине как победитель.

Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

