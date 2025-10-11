Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Фрагмент древнегреческой колонны, похищенный более 60 лет назад, добровольно возвратила Греции женщина из Германии.
Жительница Германии добровольно вернула Греции фрагмент капители древнегреческой колонны, который она забрала из Олимпии более 60 лет назад, передает РИА «Новости».
В пресс-релизе греческого министерства культуры отмечается: «Состоялась церемония возвращения на родину из Мюнстера в Германии фрагмента капители, который происходит из Леонидеона в древней Олимпии и был незаконно вывезен в 1960-х годах».
Женщина призналась, что взяла этот археологический артефакт во время посещения древнего святилища Олимпии. Капитель ионической колонны украшала здание Леонидеон – крупнейшее сооружение Олимпии, построенное во второй половине IV века до нашей эры. Размеры возвращенного фрагмента: длина 24 см, ширина 33,5 см.
В министерстве культуры Греции уточнили, что решение вернуть капитель было принято после того, как из Мюнстерского университета в последние годы уже были возвращены другие важные исторические артефакты. Женщина сначала передала фрагмент университету, который содействовал в его возвращении в Грецию.
Ранее Мюнстерский университет передал греческой стороне керамическую чашу в 2019 году и мраморную голову юноши в 2024 году, что стало примером успешного сотрудничества между странами в сфере культурного наследия.
