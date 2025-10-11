Немка вернула Греции украденный фрагмент древней колонны спустя 60 лет

Джоли призналась, как в одночасье лишилась родового гнезда из-за Питта

Tекст: Ирма Каплан

В судебных документах, полученных журналом People, Анджелина сообщает, что после расставания с Питтом она оставила ему «контроль (и право на полное проживание) над семейными домами в Лос-Анджелесе и в Миравале без какой-либо компенсации». Она надеялась, это поможет ему спокойнее относиться к ней.

По словам Джоли, она хотела, чтобы Питт оставался важной частью жизни детей, поэтому пыталась найти новый дом для себя и детей «рядом с его домом».

Анджелина, которая изначально решила арендовать дом, впоследствии призналась, что столкнулась с финансовыми трудностями, так как ее сбережения были заморожены в Миравале, и она не просила Питта об алиментах или какой-либо другой финансовой поддержке.

«Я также очень беспокоилась о здоровье детей, поэтому примерно на два года отказалась от работы, чтобы сосредоточиться на заботе о них и их реабилитации после развода родителей», – рассказывала Джоли.

Поскольку она не смогла сразу купить дом для детей в Лос-Анджелесе», она обратилась за помощью к бывшему мужу.

«Я попросила Брэда одолжить мне денег на покупку дома, и он согласился с процентами». Состояние Анджелины составляет 120 млн долларов, а Брэда – 400 млн. Анджелина заявляет, что Питту пришлось одолжить ей деньги на покупку дома.

Актеры продолжают бороться за винодельню, которую, по словам Джоли, она назвала «одной из первых крупных инвестиций», сделанных ими с Брэдом вместе.

В своем заявлении от 6 октября она добавила: «Это был центр нашей семейной жизни. Мы поженились там, я провела там часть беременности и привезла туда наших детей-близнецов из роддома. Такой внезапный разрыв с домом и воспоминаниями был тяжелым испытанием, и особенно тяжело было детям, чья жизнь была разрушена. До сих пор мы с детьми больше не ступали на эту территорию, учитывая ее связь с болезненными событиями, приведшими к разводу».

Джоли и Питт расстались в 2016 году, когда Анджелина подала на развод, заявив, что Брэд оскорблял ее и их шестерых детей в состоянии алкогольного опьянения. Они пережили длительную судебную тяжбу и до сих пор спорят из-за своей французской винодельни.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, актриса Анджелина Джоли счастлива в одиночестве, так как развод с Брэдом Питтом травмировал ее настолько, что она отстранилась от мужчин и испытывает проблемы с доверием.

При этом Питт на премьере фильма «Формула-1» поделился главным открытием жизни: главное – извлекать уроки из ошибок и двигаться дальше и не забывать окружать себя любящими людьми.