Полиция Греции задержала игумена за продажу украденных византийских икон
Игумена монастыря в Калаврите задержали за попытку продажи византийских реликвий
Настоятеля монастыря и его помощника задержали в Калаврите при попытке сбыта византийских икон и редких Евангелий на крупную сумму.
Полицейская операция состоялась рано утром, когда сотрудница правоохранительных органов представилась потенциальной покупательницей украденных икон и Евангелий, сообщает РИА «Новости».
Служба по борьбе с организованной преступностью задержала шестерых подозреваемых. Среди арестованных оказались игумен, его помощник и еще четверо, предположительно причастных к преступлению.
Речь идет о продаже 17 византийских икон и двух изданий Евангелия 1737 и 1761 годов. Стоимость реликвий оценивается в 200 тыс. евро.
По информации греческого телеканала ERT, как минимум одна икона и оба Евангелия ранее были похищены в районе города Спарта. Министерство культуры Греции проводит отдельную экспертизу по оценке этих предметов искусства.
