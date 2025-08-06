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В Севастополе раскрыли кражу семейных реликвий фронтовиков
Севастопольские полицейские задержали мужчину, укравшего у родственника фронтовиков ордена, медали и кортики, похищенное имущество вскоре вернули владельцу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ночью злоумышленник проник в квартиру через открытую дверь и похитил мобильный телефон, а также семейные реликвии – ордена, медали и два кортика, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Эти вещи принадлежали фронтовикам, отцу и тестю потерпевшего. Среди похищенных наград оказались два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медали «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги».
Полицейские быстро установили личность ранее судимого подозреваемого, мать которого ухаживала за владельцем обворованной квартиры. Мужчина сдал украденные реликвии и мобильный телефон в антикварный магазин, вырученные деньги потратил на личные нужды. Позже выяснилось, что задержанный причастен еще к одной краже мобильного телефона в городском парке.
Все похищенные вещи были изъяты и возвращены законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также расследуется незаконный оборот оружия. Фигурант арестован. Решается вопрос о привлечении скупщика к ответственности за незаконное приобретение государственных наград.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском округе Подмосковья правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в серии краж икон.