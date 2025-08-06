В Севастополе раскрыли кражу семейных реликвий фронтовиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Ночью злоумышленник проник в квартиру через открытую дверь и похитил мобильный телефон, а также семейные реликвии – ордена, медали и два кортика, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Эти вещи принадлежали фронтовикам, отцу и тестю потерпевшего. Среди похищенных наград оказались два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медали «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги».

Полицейские быстро установили личность ранее судимого подозреваемого, мать которого ухаживала за владельцем обворованной квартиры. Мужчина сдал украденные реликвии и мобильный телефон в антикварный магазин, вырученные деньги потратил на личные нужды. Позже выяснилось, что задержанный причастен еще к одной краже мобильного телефона в городском парке.

Все похищенные вещи были изъяты и возвращены законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также расследуется незаконный оборот оружия. Фигурант арестован. Решается вопрос о привлечении скупщика к ответственности за незаконное приобретение государственных наград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском округе Подмосковья правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в серии краж икон.