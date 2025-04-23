Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Полицейские задержали укравшего иконы иностранца в Подмосковье
Правоохранители задержали в Раменском округе 34-летнего иностранца из страны ближнего зарубежья, подозреваемого в серии краж икон, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, похитил девять икон из четырех частных домов, часть из них он успел продать, уточнила Волк в своем Telegram-канале.
По данным полиции, с февраля 2025 года злоумышленник проникал в частные дома, взламывая оконные рамы ломом, и похищал иконы.
В ходе обыска по месту временного проживания подозреваемого в городе Дзержинский были обнаружены и изъяты семь похищенных икон, по которым назначена экспертиза для установления их исторической и художественной ценности. Задержанный признался, что часть украденного успел продать через интернет-сервис объявлений.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, его арестовали. Сейчас полиция продолжает устанавливать все эпизоды его противоправной деятельности.
В 2021 году в Москве задержали подозреваемого в краже древнерусской иконы XV века, его также подозревают в афере с картиной живописца Сомова.