Полицейские задержали укравшего иконы иностранца в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, похитил девять икон из четырех частных домов, часть из них он успел продать, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

По данным полиции, с февраля 2025 года злоумышленник проникал в частные дома, взламывая оконные рамы ломом, и похищал иконы.

В ходе обыска по месту временного проживания подозреваемого в городе Дзержинский были обнаружены и изъяты семь похищенных икон, по которым назначена экспертиза для установления их исторической и художественной ценности. Задержанный признался, что часть украденного успел продать через интернет-сервис объявлений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, его арестовали. Сейчас полиция продолжает устанавливать все эпизоды его противоправной деятельности.

В 2021 году в Москве задержали подозреваемого в краже древнерусской иконы XV века, его также подозревают в афере с картиной живописца Сомова.