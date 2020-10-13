Туристка из-за страха проклятия вернула украденные из Помпей артефакты

Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, посчитав, что они приносят ей несчастья, сообщили СМИ.

Как сообщает The Guardian, канадка отправила пакет с двумя мозаичными плитками, частями амфоры и куском керамики туристическому агенту в Помпеях, на юге Италии, вместе с письмом с признанием вины.

Николь было чуть больше 20 лет, когда она посетила там археологический парк в 2005 году. Спустя 15 лет она решила, что череда проблем, которые преследовали ее все эти годы, связана с похищением древних артефактов. «Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье», – передает РИА «Новости» слова женщиы.

Она добавила, что она усвоила урок и просит «прощения у Бога».

«Сейчас мне 36 лет, и у меня дважды был рак молочной железы», – призналась она. – В последний раз все закончилось двойной мастэктомией. У меня и моей семьи также были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу перекладывать это проклятие на своих близких».

Свою кражу она объяснила желанием иметь кусочек истории, которого нет ни у кого, но реликвии, по ее словам, имели «много негативной энергии ... связанной с этой землей».

Помпеи были погребены под вулканическим пеплом после катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э.

Напомним, в августе 2019 года при раскопках на территории погибшего от извержения вулкана Везувий города Помпеи были найдены остатки сундука волшебника с магическими амулетами.