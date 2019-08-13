В Помпеях найден сундук волшебника с магическими амулетами

При раскопках на территории погибшего от извержения вулкана Везувий города Помпеи были найдены остатки сундука волшебника с магическими амулетами.

Сундук был найден в богатой вилле, отмечает «Российская газета» со ссылкой на The History Blog. В ящике хранились, вероятно, атрибуты мага, в том числе многочисленные амулеты, драгоценности, кости, декоративные предметы из природных материалов и камней.

В обширную коллекцию магических предметов входили жуки-скарабеи, зеркала, колокольчики, кристаллы, а также статуэтки в виде богов и талисманы. Почти все эти предметы являются не просто сувенирами, древние люди приписывали им магические свойства и наделяли особой силой. Так, многие предметы использовались в качестве талисмана, приносящего удачу.

Также на вилле исследователи нашли останки десяти человек, которые погибли при извержении Везувия. При помощи анализа ДНК ученые определят, являлись ли погибшие членами одной семьи.

Есть версия, что «магический» сундук принадлежал одной из женщин, чьи останки были найдены в доме. Однако она вряд ли была родственницей хозяев виллы, так как в сундуке не обнаружены золотые изделия, а семья, проживавшая на вилле, была очень богатой.

В 2018 году археологи нашли свидетельство о том, что гибель Помпеи произошла позже, чем принято считать.