Находка в Помпеях изменила историю гибели города

В одном из кварталов погибшего в результате извержения Везувия города Помпеи нашли подтверждение теории о том, что катастрофа произошла на два месяца позже, чем принято считать.

Результаты исследования вскоре должен представить министр по культурному наследию и культурной деятельности Италии Альберто Бонизоли, передает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство АНСА.

«Это потрясающая находка», – сказал он.

Агентство отмечает, что найденная в развалинах надпись соответствует 17 октября.

Считается, что извержение вулкана произошло 24 августа 79 года н. э. В результате были уничтожены римские поселения Помпеи, Геркуланум и Оплонтис. Вулкан породил гигантское раскаленное облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 км. Окрестности Везувия были уничтожены пирокластическими потоками.

Помпеи были найдены в 1592 году. Раскопки погибшего города начались в 1860 году и ведутся до сих пор.

В 2015 году итальянский археолог, профессор Неаполитанского университета Suor Orsola Benincasa Антонио Де Симоне заявлял, что современная датировка гибели Помпей некорректна, а извержение произошло на два месяца позже.

7 февраля 2013 года власти Италии начали масштабную реставрацию города Помпеи.