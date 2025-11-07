Rheinmetall и Iceye основали СП для производства спутников SAR в Германии

Rheinmetall и Iceye создали совместное предприятие по производству спутников SAR

Tекст: Мария Иванова

Немецкий концерн Rheinmetall и финская компания Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству спутников радиолокационной разведки SAR, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении Rheinmetall отмечается, что соглашение подписали председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер и глава Iceye Рафал Модржевски на церемонии в Берлине.

Новое предприятие Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH разместит штаб-квартиру в городе Нойсе, где ранее работал завод Rheinmetall по производству автозапчастей. Теперь там постепенно разворачивают оборонное производство. Компания принадлежит Rheinmetall на 60%, финской стороне – на 40%.

Старт работы предприятия запланирован на конец 2025 года, а первый спутник SAR обещают выпустить в 2026 году. Системы SAR позволяют получать детальные изображения поверхности земли вне зависимости от погодных условий и времени суток.

В Rheinmetall также напомнили, что Украина уже получила доступ к данным спутников SAR в рамках сотрудничества этих компаний. Новое предприятие усилит производственные мощности и расширит возможности для международных клиентов, включая военные ведомства.

Напомним, на этой неделе в Литве начали строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов.

Италия решила использовать кредит Евросоюза на покупку танков Rheinmetall. При этом ранее итальянцы выступили против расширения выпускающего БПЛА для Украины завода Rheinmetall.