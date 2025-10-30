  • Новость часаCzechoslovak Group начала производить на Украине 155 и 105 мм снаряды
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    30 октября 2025, 14:56 • Новости дня

    Италия решила использовать кредит ЕС на покупку танков Rheinmetall

    Tекст: Денис Тельманов

    Рим планирует до конца ноября подать Еврокомиссии проект оборонных закупок с целью финансирования покупки новых немецких танков на кредитные средства ЕС, отмечает Defense News.

    Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall, сообщает Defense News.

    Как отмечает издание, речь идет о программе SAFE, созданной в 2025 году для предоставления долгосрочных льготных кредитов европейским странам для закупки вооружений.

    Газета Corriere della Sera указывает, что итальянские власти представят подробности запланированных оборонных закупок Еврокомиссии до конца ноября. До этого Reuters сообщало о заявке Италии на получение кредита до 15 млрд евро по европейской оборонной программе SAFE.

    «Италия рассматривает возможность использования кредитного соглашения ЕС для оплаты новых танков и бронетехники, поставленных немецкой компанией Rheinmetall», – подчеркивается в публикации. В рамках SAFE Евросоюз выделил ресурс до 150 млрд евро для поддержки коллективных закупок военной техники и укрепления обороноспособности стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 млн евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    29 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ход испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, находился на личном контроле Владимира Путина. Несмотря на то, что президент не присутствовал на испытаниях лично, он получал оперативные сводки об их ходе и был детально ознакомлен с достигнутыми результатами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.

    «Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.

    Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.

    По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    29 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    @ Kremlin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.

    «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

    Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

    При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

    Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

    Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    28 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Балаж Орбан газете Politico.

    По его словам, Венгрия пытается создать новый альянс с Чехией и Словакией внутри Евросоюза по вопросу политики в отношении Украины, передает ТАСС.

    Балаж Орбан подчеркнул, что позиция этой «тройки» будет носить скептический характер относительно Украины.

    Советник заявил: «Я думаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным». Он напомнил, что похожее объединение стран Центральной Европы уже показало свою эффективность во время миграционного кризиса, когда, по его словам, стало возможным успешно противостоять происходящему.

    По оценке Politico, формирование такого альянса может значительно осложнить любые попытки Евросоюза принять решения о предоставлении финансовой или военной помощи Киеву. В частности, это касается и вопроса экспроприации Еврокомиссией российских суверенных активов, замороженных на площадке Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась способствовать ускорению вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза обсуждать будущее Украины напрямую с Россией. Орбан также заявил о неэффективности санкций против российской нефти.

    29 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня

    Медведев назвал подводный аппарат «Посейдон» оружием судного дня

    Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал в своем канале Max, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой может считаться оружием судного дня.

    Также политик поздравил «всех друзей России (и особенно министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала об устройстве ядерного двигателя подводного дрона «Посейдон» и принципах действия этого нового оружия, способного вызвать искусственное цунами для уничтожения военно-морских группировок противника.

    Журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    28 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии

    Политолог Рар: Союз Венгрии, Чехии и Словакии – не антиукраинский блок

    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Альянс Будапешта, Братиславы и Праги – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал намерение Венгрии объединить усилия с Чехией и Словакией.

    «Евросоюз оказался перед лицом финансовой и политической дилеммы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил о попытке ЕС использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. Этот вопрос не только обнажает юридические риски, но и подрывает единство европейского сообщества, подчеркнул собеседник.

    «Брюссель требует от всех членов объединения согласия на экспроприацию средств, но многие страны выступают против инициативы, опасаясь последствий. Поэтому Еврокомиссия угрожает строптивым созданием общего «союза для долгов». У такой меры тоже есть противники, один их них – ФРГ», – пояснил собеседник.

    «На этом фоне в Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Возможный альянс между Будапештом, Братиславой и Прагой – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет», – считает Рар.

    По его оценкам, союз может быть создан по мере приближения урегулирования на Украине. «Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику Дональда Трампа, нежели Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», – рассуждает политолог.

    «Впрочем, союз лишь из трех стран пока никак не изменит политику всего ЕС. Тройственному альянсу теоретически по силам заблокировать дальнейшие пакеты антироссийских санкций. Вместе с тем, стоит помнить, что после попытки противодействовать венгры и словаки быстро капитулируют. Дело в том, что у Брюсселя мощный рычаг для дисциплинирования строптивых – несогласных легко шантажируют и заставляют слушаться, угрожая им лишением денег», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах Венгрии вместе с Чехией и Словакией создать альянс в ЕС, «скептически ориентированный в отношении Украины». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

    По его словам, Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким коллегой Робертом Фицо. Балаш Орбан напомнил, что похожий союз «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка» или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

    Появление альянса, «скептически относящегося к Украине», может «значительно затруднить» принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией заблокированных на площадке Euroclear суверенных активов России. «Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании союза.

    Однако, пишет Politico, до создания прочного объединения еще далеко. Отмечается, что Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики», а Бабиш «еще не сформировал правительство».

    30 октября 2025, 02:49 • Новости дня
    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли

    Грушко заявил о наслаждении Европой «атмосферой военного психоза»

    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена в адрес Москвы.

    Грушко считает, что слова Франкена «можно расценивать как только риторику».

    «Там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», – приводит слова Грушко РБК.

    Отвечая на вопрос о реакции европейских дипломатов на испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон», замминистра отметил, что официальной озабоченности высказано не было, но «сигнал профессионалы поняли».

    По его словам, этот сигнал заключается в том, что Россия располагает достаточными средствами, возможностями и политической волей для надежного обеспечения собственных интересов в сфере обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия. Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    28 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    Британские военные испытали революционные технологии на учениях НАТО
    Британские военные испытали революционные технологии на учениях НАТО
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На учениях в Латвии британские военные взаимодействовали с автономными дронами и роботами, внедряя новейшие цифровые системы управления на передовой, пишет Bloomberg.

    Британские военнослужащие в ходе учений на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО испытали новейшие цифровые решения для ведения боя, подключая дроны, роботов и артиллерию к единой системе управления, сообщает Bloomberg

    Система Cobalt, разработанная британским стартапом Arondite Ltd., позволяет не только интегрировать войска и технику, но и отказаться от использования бумажных карт и ускорить цикл создания новых вооружений.

    Учения, получившие название Forest Guardian («Лесной страж»), прошли в Латвии и стали крупнейшими для британской армии в стране с начала 1990-х годов. В них участвовали 250 военнослужащих третьего батальона 11-й бригады, а также латвийские и канадские военные. К ним присоединились специалисты оборонных компаний, среди которых Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries, Iveco Group и L3Harris Technologies.

    В ходе маневров британские войска и автономные машины совместно провели засаду на канадских солдат, игравших роль противника. Используя данные от дронов, таких как Ghost X компании Anduril, батальон вычислил транспортируемую «противником» ценную систему вооружений. В операции участвовали автономные машины Gereon и Viking, одна из которых использовалась для разведки, а вторая – для эвакуации трофейного оружия.

    Командующий 11-й бригадой, бригадир Мэтт Льюис, отметил: «Одна из наших основных задач – сделать небольшую армию максимально эффективной на большой территории». Он также подчеркнул, что интеграция специалистов-военных и инженеров уже в ходе боевых действий позволяет ускорить разработку нужных технологий.

    Вице-министр обороны Великобритании Джон Хили ранее пообещал инвестировать более 4 млрд фунтов в автономные системы к 2029 году и свыше 1 млрд фунтов в создание цифровой системы наведения к 2027 году. Эти меры считаются критически важными на фоне проблем с комплектованием армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские и канадские инструкторы готовили украинские диверсионные группы для действий на линии фронта.

    Британский наемник, служивший в составе ВСУ, покончил с собой после возвращения из зоны боевых действий. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о присутствии британских офицеров среди иностранных наемников ВСУ.

    29 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о скором поступлении межконтинентальной ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    «(Ракета межконтинентальной дальности «Сармат») скоро появится на дежурстве», – заявил Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве для встречи с проходящими лечение бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы. Он сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

    29 октября 2025, 06:30 • Новости дня
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточная крылатая ракета «Буревестник» способна стать угрозой для системы ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США, пишет Wall Street Journal.

    Как признает Wall Street Journal, «Буревестник» является «потенциальной угрозой» для системы ПРО «Золотой купол». Это связано с тем, что «Буревестник» способен преодолевать современные системы противоракетной обороны благодаря полету на низких высотах, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что наличие у России ракеты «Буревестник» может дать Москве дополнительный рычаг давления в переговорах с США относительно контроля над вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил увеличить военный бюджет для финансирования системы ПРО «Золотой купол». Космическое командование США завершило разработку вариантов этой системы ПРО. Западные СМИ сообщают, что проект «Золотой купол» будет включать четыре эшелона защиты при общей стоимости в 175 млрд долларов.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил, что испытания были проведены 21 октября, а боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой и обладает неограниченной дальностью поражения.

    28 октября 2025, 13:19 • Новости дня
    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию
    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе третьего и окончательного чтения в Государственной Думе приняли закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу весь календарный год.

    Документ предусматривает, что в течение всего календарного года будут проводиться медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии, передает ТАСС.

    Отмечается, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Ранее проект закона прошел обсуждения на втором чтении в Госдуме.

    До этого Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР.

    29 октября 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве мощности «Посейдона» над «Сарматом»

    Путин: «Посейдон» превосходит «Сармат» по мощности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат», заявил президент Владимир Путин.

    «Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», – сказал глава государства в ходе встречи с проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

