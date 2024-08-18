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    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    Умер Ален Делон
    Эксперт рассказал об успехах ВС РФ на Покровском и Угледарском направлениях
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    18 августа 2024, 20:32 • Новости дня

    Минск нарастил силы ВВС и ПВО на границе с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович.

    Усиление касается авиации, зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он рассказал, что Минск зафиксировал около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории соседних стран ЕС и четыре нарушения границы в 2024 году.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов.

    18 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области

    Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

    Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.

    Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».

    Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

    Коментарии (27)
    17 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области
    Появилось новое видео с пенсионером, над которым издевались ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликовано новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

    На видео пенсионер отвечает на вопросы оператора, который обращается к нему на украинском языке. Мужчина отвечает на русском языке, говорит как его зовут, показывает сохранившийся украинский паспорт и называет дату 17 августа. Установить время и место съемки ролика военкоры не смогли.

    Семья пенсионера из Курской области считает, что его держат в заложниках на территории Украины. Его зять в беседе с RT предположил, что тестю угрожает опасность, но, главное, что он жив, если верить новому видео. Родные намерены «вытащить пенсионера оттуда», и вернуть его домой.

    Ранее сообщалось, что пропавший после издевательств украинских военных в касках СС в Курской области пенсионер из Суджи Александр Григорьев был беженцем из Макеевки в ДНР после 2014 года, до этого много лет работал шахтером.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (8)
    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    Умер Ален Делон
    Умер Ален Делон
    @ R4924_italyphotopress/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление его детей.

    Как сообщило агентство, Делон умер в своем доме во французской коммуне Души в окружении семьи, передает ТАСС.

    Ален Делон родился 8 ноября 1935 г. в пригороде Парижа Со (Sceaux).

    В 1957 г. Ален Делон дебютировал на большом экране во второстепенной роли в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». В 1958 г. сыграл главную роль в мелодраме Пьера Гаспар-Юи «Кристина».

    После выхода в прокат триллера Рене Клемана «На ярком солнце» (1959) и драмы Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960) он стал не только одним из самых популярных французских актеров, но и приобрел известность за пределами страны.

    В 1968 г. он вместе с Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин исполнил одну из главных ролей в криминальной драме Жака Дере «Бассейн», ставшей впоследствии культовой.

    В 1979 г. Делон снялся в советском политическом детективе Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43» (вышел в прокат в 1981 г.), а в 2012 г. – в одной из новелл комедии (поставлена несколькими режиссерами) «С новым годом, мамы!», в которой сыграл самого себя.
    В 1984 г. на экраны вышла мелодрама Бертрана Блие «Наша история» с Делоном в главной роли, за которую он был удостоен французской премии «Сезар» как лучший актер.
    В 1998 г., после провала боевика Кристиана Фешнера «Один шанс на двоих», в котором Делон снялся с Жан-Полем Бельмондо и Ванессой Паради, актер заявил об уходе из кино.

    Делон удостоен ордена Почетного легиона (1991 – кавалер, 2005 – офицер).
    Кроме того, ему были присуждены итальянская кинопремия «Давид ди Донателло» (1972), приз Берлинского кинофестиваля за вклад в киноискусство (1995), почетная награда международного кинофестиваля в Марракеше (2003), приз Московского международного кинофестиваля «Лики любви» за вклад в мировое киноискусство (2005). 19 мая 2019 г. Делону была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля за выдающуюся карьеру. Оргкомитет фестиваля назвал его «живой легендой и планетарной иконой» киноискусства.

    Ранее сообщалось, что французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью.

    Напомним, в феврале у Делона изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия и около 3 тыс. боеприпасов, а также обнаружили тир.

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    18 августа 2024, 10:34 • Новости дня
    Украинец осквернил римский Колизей
    Украинец осквернил римский Колизей
    @ Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    19-летний турист из Украины был задержан в Риме после того, как нанес значительный ущерб историческому памятнику мирового значения – Колизею. Молодой человек вырезал на древней стене свое имя, проявив полное неуважение к богатому культурному наследию Италии, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Roma Today, инцидент произошел во время посещения Колизея группой молодых людей. Один из туристов, 19-летний украинец, решил увековечить себя, оставив глубокую надпись на одной из стен амфитеатра, он написал слово «Дима». Свидетелем вандализма стала другая посетительница, которая незамедлительно сообщила о произошедшем сотрудникам охраны, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что прибывшие на место происшествия правоохранители задержали молодого человека. Ему было предъявлено обвинение в повреждении культурного наследия. Итальянские СМИ отмечают, что подобные акты вандализма в отношении Колизея, к сожалению, не являются редкостью. Туристы регулярно оставляют на стенах амфитеатра различные надписи, нанося непоправимый ущерб историческому памятнику.

    Законодательство Италии предусматривает серьезные наказания за подобные преступления. В зависимости от степени повреждения, виновным грозит штраф до 15 тысяч евро или даже тюремное заключение сроком до пяти лет.

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    18 августа 2024, 10:56 • Новости дня
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России перерезали главный путь снабжения ВСУ – трассу на Константиновку, утверждают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Как говорится в сообщении, фиксируется крупное продвижение у ВС России под Угледаром на Южно-Донецком направлении, где российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и фактически блокировали с северо-востока Угледар.

    Как признают украинские военные аналитики, ВС заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 км на глубину до 2,12 км, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

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    18 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной

    Захарова опровергла информацию WP о срыве «тайных переговоров» из-за атаки на Курскую область

    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры между Москвой и Киевом.

    Комментируя публикацию в The Washington Post о том, что украинская атака на Курскую область сорвала «тайные переговоры» между Россией и Украиной, Захарова заявила, что это утверждение не соответствует действительности. «Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», ­– приводят ее слова в Telegram-канале ведомства.

    По ее мнению, угроза для таких объектов, как Запорожская и Курская АЭС, исходит исключительно от действий Вооруженных сил Украины и их западных спонсоров. Захарова отметила, что именно ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, используя при этом западное вооружение.

    Она добавила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам, а даже наоборот, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.

    Дипломат напомнила, что после выхода Киева из переговоров в апреле 2022 года контакты между сторонами свелись к гуманитарным вопросам. Несмотря на это, Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу, выдвигая конкретные предложения по мирному урегулированию конфликта. Однако киевский режим проигнорировал эти предложения и продолжил террористические действия, пояснила она.

    Захарова отметила, что атака на Курскую область является ярким примером того, как Киев отвечает на мирные инициативы России. Вместо того чтобы искать пути к мирному урегулированию, киевский режим выбирает путь насилия и разрушения, добавила она.

    «Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений», –­ уточнила она.

    Ранее источники The Washington Post сообщили, что Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи. По информации WP, вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины.

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    17 августа 2024, 22:22 • Новости дня
    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина
    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина
    @ Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Издатель запрещенного в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер поддержал президента России Владимира Путина, сообщает агентство dpa.

    Как пишет издание, выступая на конференции «Альтернативы для Германии», Эльзессер раскритиковал действующую власть Германии. Он сравнил министра внутренних дел Нэнси Фезер с фашистом, назвал министра обороны Бориса Писториуса военным преступником, передает RT.

    Кроме того, журналист поддержал Путина.

    «Конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина», – сказал Эльзессер.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет в ФРГ журнала Compact и проведение обысков в издании, связанных с опубликованным там ее интервью. Дипломат сравнила нынешнюю немецкую цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

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    18 августа 2024, 17:29 • Новости дня
    Стало известно об использовании новых броневиков НАТО при атаке на Курскую область

    ВСУ использовали новые канадские броневики Roshel Senator при атаке на Курскую область

    Стало известно об использовании новых броневиков НАТО при атаке на Курскую область
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные использовали бронеавтомобили Roshel Senator, поставленные на Украину странами НАТО непосредственно перед вторжением в Курскую область, следует из документов, найденных российскими военными в захваченной технике.

    Российские военные, участвовавшие в отражении украинской диверсии в Курской области, обнаружили убедительные доказательства прямого участия западных стран в провокации. В документах, найденных в захваченной украинской технике, содержится информация о том, что канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, использованный 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был поставлен на Украину непосредственно перед вторжением, передает РИА «Новости».

    Согласно техническому паспорту, броневик был поставлен на учет и прошел технический осмотр в конце июля 2024 года. Путевой лист свидетельствует о том, что машина была направлена на выполнение боевого задания за несколько дней до нападения. Это неопровержимо доказывает, что западные партнеры Украины снабжали киевский режим новейшей военной техникой, которая затем использовалась для террористических актов против мирного населения России.

    По данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действителен выписанный украинским командованием документ по 16 августа 2024 года. Отмечается, что из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году, но и произведен в этом году.

    Ранее бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов

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    18 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками

    Лукашенко: «Искандеры» подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками

    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Как сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия», «Искандеры» сегодня подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.

    Лукашенко отметил, что на западной границе Союзного государства выстроены оборонительные рубежи – от Бреста и выше, а литовская и польская границы перекрыты на выгодных для Белоруссии условиях.

    По его словам, это будут современные оборонительные пункты.

    «Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», – подчеркнул белорусский президент.

    Ранее в воскресенье командующий ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что в ходе второго этапа учения России и Белоруссии с боевой стрельбой, проходящего на российском полигоне Ашулук, спланировано боевое применение ракет «воздух – воздух» по воздушным целям.

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    18 августа 2024, 06:56 • Новости дня
    Экс-первый замглавы МО Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров
    Экс-первый замглавы МО Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Защита экс-первого заместителя министра обороны Тимура Иванова, заявила, что он сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров, он не может скрыться от следствия за рубежом, говорится в постановлении Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Иванову.

    Отмечается также, что Иванов находится под санкциями разных стран мира, а потому у него отсутствует возможность уехать за границу, передает ТАСС.

    Суд же считает, что в случае избрания более мягкой меры пресечения Иванов получит реальную возможность скрыться от следствия и суда.

    Ранее экс-заместителя главы Минобороны Тимура Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. Сообщалось, что на автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей.

    По версии следствия, взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.

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    17 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете Украинской православной церкви.

    «Сатанисты», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ на Украине.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    МИД России призвал «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви.

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    18 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций у Новогродовки в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ бегством с позиций оголили северную и восточную окраины города Новогродовки на Красноармейском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВСУ сбежали с позиций под Новогродовкой, м оголив ее окраины с севера и востока.

    Он добавил, что украинское военные на этом участке фронта уменьшили применение бронетехники, используя БПЛА.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск).

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    18 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    На белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

    Как указал Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», на границе с Белоруссией Киев держит более 120 тыс. своих военных. «Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы»,­ – сказал он, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что граница между Белоруссией и Украиной заминирована на сегодняшний день «как никогда», пройти ее украинские военные смогут только с огромными потерями.

    Ранее Лукашенко заявил, что ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками.

    Коментарии (39)
    18 августа 2024, 04:20 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования

    Tекст: Ольга Иванова

    Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при реализации в России национального проекта в сфере образования, сообщили в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году, передает РИА «Новости».

    Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

    В правоохранительных органах отметили, что при реализации национального проекта в сфере образования в 2021 году было похищено более 50 млн рублей.

    Ранее МВД пресекло масштабную схему мошенничества с фиктивными тендерами.

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    18 августа 2024, 05:18 • Новости дня
    Группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные российской группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Он добавил, что за сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, передает РИА «Новости».

    Также в районе Купянск Узловой были уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники.

    Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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