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    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

    19 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    18 августа 2024, 13:14 • Новости дня

    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией

    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    На белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

    Как указал Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», на границе с Белоруссией Киев держит более 120 тыс. своих военных. «Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы»,­ – сказал он, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что граница между Белоруссией и Украиной заминирована на сегодняшний день «как никогда», пройти ее украинские военные смогут только с огромными потерями.

    Ранее Лукашенко заявил, что ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками.

    17 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    Французский политик Филиппо высмеял реакцию на ТВ из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

    Филиппо прикрепил в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) видеофрагмент передачи, где ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, счел каску СС «любопытной». «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – говорит ведущий, передает РИА «Новости».

    Другой участник передачи генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Филиппо посчитал диалог участников передачи «потрясающим признанием».

    «И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!» – отметил политик «замешательство» на французском ТВ.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (21)
    18 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области

    Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

    Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.

    Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».

    Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

    Коментарии (15)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (29)
    17 августа 2024, 15:00 • Новости дня
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России имеют серьезное преимущество над украинской армией на Донбассе, заявил на немецком канале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    В своем репортаже журналист подчеркнул, что российская армия обладает значительным опытом боевых действий и более высокой боеспособностью по сравнению с украинскими подразделениями. Особенно остро эта проблема ощущается на Донбассе, где украинские войска вынуждены противостоять более опытным российским подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ваннер также обратил внимание на то, что для организации наступления на Курскую область украинское командование перебросило значительные силы с других участков фронта. Это привело к ослаблению украинской обороны на Донбассе и позволило российским войскам активизировать свои наступательные действия.

    Ранее в Guardian писали, что украинские военные выразили недовольство решением командования перебросить элитные части из зоны активных боевых действий в Донбассе для проведения операции в Курской области.

    Коментарии (18)
    17 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

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    17 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете Украинской православной церкви.

    «Сатанисты», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ на Украине.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    МИД России призвал «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви.

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    17 августа 2024, 16:19 • Новости дня
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

    Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинскими» переданные Киеву немецкие танки

    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими, сообщила швейцарская радиостанция SRF.

    «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.

    Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.

    Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    17 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ
    Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь.

    Об этом представители совета сообщили во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Никакая организация, будь то религиозная или светская, с центром в России, не может действовать на территории Украины. Поэтому совет поддерживает законопроект правительства, инициированный президентом, направленный на предотвращение деятельности таких организаций в нашей стране», — говорится в заявлении.

    Зеленский также отметил, что поддержка этой законодательной инициативы, которая якобы направлена на укрепление духовной независимости Украины, «очень важна».

    Накануне депутаты Верховной Рады внесли последние изменения в законопроект, позволяющий запретить УПЦ. Он будет вынесен на голосование уже на следующей неделе.

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    17 августа 2024, 19:49 • Новости дня
    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.

    Коментарии (9)
    17 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    В МИД России призвали мировое сообщество осудить войну Зеленского с УПЦ
    В МИД России призвали мировое сообщество осудить войну Зеленского с УПЦ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия призывает «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима президента Украины Владимира Зеленского против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы уверены, что киевской власти не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны», – подчеркнула она посте, опубликованном в Telegram-канале.

    По словам Захаровой, Россия с тревогой наблюдает за «новыми шагами, поощряемыми западными кураторами, киевского режима, направленными на углубление религиозного раскола в Украине, который принимает все более уродливые формы».

    Она отметила, что после принятия Радой закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций» на государственном уровне целенаправленно предпринимаются усилия, чтобы поставить каноническую УПЦ вне закона, запретить ее и в дальнейшем ликвидировать.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.


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    17 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Украинские мигранты устроили акцию протеста в Варшаве

    Tекст: Вера Басилая

    В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов у консульства Украины, они потребовали выдать им паспорта, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин».  Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».

    К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.

    Ранее сообщалось, что  граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.

    Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    18 августа 2024, 00:19 • Новости дня
    В США раскрыли причину, почему Вашингтон отказывает Киеву в передаче данных

    Tекст: Ольга Иванова

    США не передают с Киеву разведданные об объектах на российской территории, чтобы их действия не выглядели так, что американские власти поддерживают нападение Украины на Курскую область, сообщает газета Wall Street Journal.

    Газета подчеркивает, что для достижения успеха в атаке на территорию России у Украины нет достаточного уровня поддержки от США и их союзников, передает РИА «Новости».

    Также высокопоставленный чиновник рассказал газете, что администрация президента США Джо Байдена «не верит», что ВСУ переместили системы HIMARS на территорию России.

    Ранее сообщалось, что США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму.

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    17 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский вещатель RAI, чьи корреспонденты сделали репортаж из Суджи Курской области, отозвал журналистов в Италию с Украины «в целях безопасности», сообщила телекомпания.

    В компании сообщили, что репортер Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращены в Италию из соображений безопасности и для того, чтобы гарантировать им личную защиту, пишет «Российская газета».

    Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов, которые работали на территории Суджи в Курской области. Журналистам грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

    До этого послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    18 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками

    Лукашенко: «Искандеры» подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками

    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Как сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия», «Искандеры» сегодня подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.

    Лукашенко отметил, что на западной границе Союзного государства выстроены оборонительные рубежи – от Бреста и выше, а литовская и польская границы перекрыты на выгодных для Белоруссии условиях.

    По его словам, это будут современные оборонительные пункты.

    «Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», – подчеркнул белорусский президент.

    Ранее в воскресенье командующий ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что в ходе второго этапа учения России и Белоруссии с боевой стрельбой, проходящего на российском полигоне Ашулук, спланировано боевое применение ракет «воздух – воздух» по воздушным целям.

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    17 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Кабмин РФ поддержал создание в Воронеже отделения посольства Белоруссии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство России одобрило инициативу об открытии отделения посольства Белоруссии в Воронеже.

    В соответствии с документом, МИД РФ поручено уведомить белорусскую сторону о принятом решении, передает ТАСС.

    Правительству Воронежской области рекомендовано решить организационные вопросы, связанные с размещением отделения, а также обеспечить белорусскую сторону служебными и жилыми помещениями для аренды или покупки.

    Отделения посольства Белоруссии есть во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе.


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