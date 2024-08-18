Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.0 комментариев
Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
На белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
Как указал Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», на границе с Белоруссией Киев держит более 120 тыс. своих военных. «Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», – сказал он, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что граница между Белоруссией и Украиной заминирована на сегодняшний день «как никогда», пройти ее украинские военные смогут только с огромными потерями.
Ранее Лукашенко заявил, что ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками.