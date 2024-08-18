Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками

Лукашенко: «Искандеры» подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками

Как сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия», «Искандеры» сегодня подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.

Лукашенко отметил, что на западной границе Союзного государства выстроены оборонительные рубежи – от Бреста и выше, а литовская и польская границы перекрыты на выгодных для Белоруссии условиях

По его словам, это будут современные оборонительные пункты.

«Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», – подчеркнул белорусский президент.

Ранее в воскресенье командующий ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что в ходе второго этапа учения России и Белоруссии с боевой стрельбой, проходящего на российском полигоне «Ашулуг», спланировано боевое применение ракет воздух-воздух по воздушным целям.