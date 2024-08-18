Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.0 комментариев
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
Лукашенко: «Искандеры» подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками
Ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия», «Искандеры» сегодня подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.
Лукашенко отметил, что на западной границе Союзного государства выстроены оборонительные рубежи – от Бреста и выше, а литовская и польская границы перекрыты на выгодных для Белоруссии условиях
По его словам, это будут современные оборонительные пункты.
«Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», – подчеркнул белорусский президент.
Ранее в воскресенье командующий ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что в ходе второго этапа учения России и Белоруссии с боевой стрельбой, проходящего на российском полигоне «Ашулуг», спланировано боевое применение ракет воздух-воздух по воздушным целям.