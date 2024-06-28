Дивизион РСЗО «Полонез» вышел на границу Белоруссии с полным боекомплектом

МВФ счел госдолг США угрозой мировой экономике

Глава МВФ Георгиева скептически оценила перспективы США по сокращению госдолга

Tекст: Максим Попов

Георгиева отметила, что не только США, но и Европе, а также странам с развивающейся экономикой необходимо принять меры «по созданию пространства для будущих фискальных операций», передает РИА «Новости».

МВФ видит возможности для достижения этих целей и считает, что сейчас самое подходящее время для их реализации. «Сейчас подходящее время, когда можно сделать больше для подготовки к угрозам в будущем», – подчеркнула Георгиева.

Директор-распорядитель сообщила, что МВФ прогнозирует только одно снижение процентной ставки ФРС США до конца 2024 года и несколько сокращений в 2025 году.

Одновременно с этим, в докладе МВФ по итогам ежегодного обзора американской экономики подчеркивается необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП, сообщает ТАСС.

«Необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП. По прогнозам, в среднесрочной перспективе показатели бюджетного дефицита и долга государства по отношению к ВВП останутся значительно выше прогнозов, существовавших до пандемии. В частности, ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Аналогично ожидается, что дефицит государственного бюджета будет оставаться на уровне около 2,5% ВВП, что выше уровня, прогнозируемого на момент проведения консультаций по 4-й статье в 2019 году», – отмечается в документе.

По мнению фонда, «такие высокие показатели дефицита и долга представляют растущий риск для американской и мировой экономики».

Кроме того, по мнению фонда, вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему.

Накануне американский инвестор предупредил о грядущем мировом экономическом спаде.



