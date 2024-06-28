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Дивизион РСЗО «Полонез» вышел на границу Белоруссии с полным боекомплектом
Дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы Белоруссии вышел в назначенный район с полным боекомплектом, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Как заявил командир дивизиона РСЗО «Полонез», в соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи госграницы Белоруссии дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство и готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские пограничники заходят на сопредельную белорусскую территорию и нарушают воздушное пространство соседней страны с помощью квадрокоптеров.