Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
В Белоруссии рассказали о нарушениях границы со стороны ВСУ
Совбез: Украинские пограничники заходят в Белоруссию, нарушают ее воздушное пространство
Украинские пограничники заходят на сопредельную белорусскую территорию, нарушают воздушное пространство соседней страны с помощью квадрокоптеров, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Как приводит госиздание «СБ. Беларусь сегодня» слова Вольфовича, которые он произнес в связи с завершением формирования маневренной группы Мозырского погранотряда, в настоящее время на украинско-белорусской границе насчитывается свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин, закрыты пункты пропуска, разрушены мосты, передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинские пограничники часто несут службу пьяными, направляют оружие в сторону территории Белоруссии, допускают и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами и заходы на белорусскую приграничную территорию.
Ранее Белоруссия решила создать узлы сопротивления по периметру границ.