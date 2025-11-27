Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Путин назвал достижения ОПК революцией в производстве беспилотников
Россия достигла значимых успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами.
Путин отметил: «Я не считаю, что наши производственные мощности переразмерены, но все-таки мы не только удовлетворяем свои [потребности], но и даже на экспорт поставляем. До сих пор, кстати говоря. Это касается прежде всего авиационной техники – и самолетов, и вертолетов», передает ТАСС.
Президент добавил, что успехи в области беспилотных технологий имеют особое значение для России, а их влияние носит революционный характер.
Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 высказал инициативу внедрить особый режим применения беспилотных систем на всей территории Дальнего Востока.
Напомним, Ростех начал летные испытания новых гражданских беспилотников.