Суд Мурманска арестовал женщину за попытку поджога военкомата

Суд арестовал женщину после попытки поджога военкомата в Мурманске

Tекст: Тимур Шайдуллин

Октябрьский районный суд Мурманска постановил заключить под стражу женщину, которая пыталась поджечь здание местного военкомата, сообщает РИА «Новости». По информации суда, обвиняемая была задержана после неудачной попытки поджога, и затем в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Следователь направил в суд ходатайство о заключении женщины под стражу.

В официальном сообщении суда отмечается: «Учитывая, что за преступление, в котором обвиняется гражданка П., предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на минимальный срок 10 лет, учитывая личность гражданки П., Октябрьский районный суд Мурманска избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца».

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Точную дату происшествия в суде не уточнили, однако, по информации источника агентства, попытка поджога произошла на этой неделе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года суд в Алтайском крае приговорил местного жителя Виталия Пирогова к 18 годам строгого режима за поджог здания военного комиссариата в Рубцовске.

А вот в Нижегородской области 14-летний школьник отказался выполнить требование телефонных мошенников и не стал поджигать здание военкомата.

Последний крупный поджог здания в Мурманской области был отмечен в 2021 году. Тогда был задержан подозреваемый в поджоге здания правительства региона, мужчина бросил туда бутылку с зажигательной смесью.