Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.12 комментариев
Суд Мурманска арестовал женщину за попытку поджога военкомата
Суд арестовал женщину после попытки поджога военкомата в Мурманске
Октябрьский районный суд Мурманска постановил арестовать на два месяца женщину, которую задержали при попытке поджечь военкомат.
Октябрьский районный суд Мурманска постановил заключить под стражу женщину, которая пыталась поджечь здание местного военкомата, сообщает РИА «Новости». По информации суда, обвиняемая была задержана после неудачной попытки поджога, и затем в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Следователь направил в суд ходатайство о заключении женщины под стражу.
В официальном сообщении суда отмечается: «Учитывая, что за преступление, в котором обвиняется гражданка П., предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на минимальный срок 10 лет, учитывая личность гражданки П., Октябрьский районный суд Мурманска избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца».
Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Точную дату происшествия в суде не уточнили, однако, по информации источника агентства, попытка поджога произошла на этой неделе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года суд в Алтайском крае приговорил местного жителя Виталия Пирогова к 18 годам строгого режима за поджог здания военного комиссариата в Рубцовске.
А вот в Нижегородской области 14-летний школьник отказался выполнить требование телефонных мошенников и не стал поджигать здание военкомата.
Последний крупный поджог здания в Мурманской области был отмечен в 2021 году. Тогда был задержан подозреваемый в поджоге здания правительства региона, мужчина бросил туда бутылку с зажигательной смесью.