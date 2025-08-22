Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Мошенники пытались заставить подростка поджечь военкомат в Нижегородской области
В поселке Шатки Нижегородской области 14-летний школьник спас родителей от шантажа, отказавшись выполнить требования телефонных мошенников о поджоге здания военкомата, сообщили в региональном МВД.
Мошенники по телефону пытались угрозами и обманом склонить подростка поджечь местный военкомат, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В начале августа мальчик обратился в полицию с заявлением, что неизвестные требуют от него совершить преступление.
По данным ведомства, сначала подростку написали в мессенджере, предложив создать электронную медкарту и получить для этого код по телефону. Подросток передал код, после чего ему позвонили и заявили, что на имя его матери якобы оформлен кредит, а деньги якобы переведены на счета вооруженных сил другой страны. Мошенники угрожали уголовной ответственностью всей семье, если он не выполнит их требования.
Мальчику приказали отправлять видеосообщения о том, что с ним все хорошо, а затем сообщили, что в здании военкомата находится «украинец» и велели сфотографировать объект, облить дверь бензином и устроить поджог. Подросток не стал выполнять указания и обратился в полицию. Проверка показала, что кредиты не оформлялись, личный кабинет госуслуг не был взломан, доступ к нему не заблокирован.
Ранее в Москве несовершеннолетний передал мошенникам 410 тыс. рублей после угроз уголовной ответственностью в отношении его семьи.
До этого лжеполицейский отнял у подростка на самокате в Москве 5 тыс. рублей, несовершеннолетний отдал эти деньги из-за угрозы крупного штрафа.