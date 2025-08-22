Мошенники пытались заставить подростка поджечь военкомат в Нижегородской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники по телефону пытались угрозами и обманом склонить подростка поджечь местный военкомат, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В начале августа мальчик обратился в полицию с заявлением, что неизвестные требуют от него совершить преступление.

По данным ведомства, сначала подростку написали в мессенджере, предложив создать электронную медкарту и получить для этого код по телефону. Подросток передал код, после чего ему позвонили и заявили, что на имя его матери якобы оформлен кредит, а деньги якобы переведены на счета вооруженных сил другой страны. Мошенники угрожали уголовной ответственностью всей семье, если он не выполнит их требования.

Мальчику приказали отправлять видеосообщения о том, что с ним все хорошо, а затем сообщили, что в здании военкомата находится «украинец» и велели сфотографировать объект, облить дверь бензином и устроить поджог. Подросток не стал выполнять указания и обратился в полицию. Проверка показала, что кредиты не оформлялись, личный кабинет госуслуг не был взломан, доступ к нему не заблокирован.

Ранее в Москве несовершеннолетний передал мошенникам 410 тыс. рублей после угроз уголовной ответственностью в отношении его семьи.

До этого лжеполицейский отнял у подростка на самокате в Москве 5 тыс. рублей, несовершеннолетний отдал эти деньги из-за угрозы крупного штрафа.