Мошенники выманили у московского подростка 410 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Подросток из Москвы посетил сайт знакомств через Telegram и отправил незнакомцу свою геолокацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Вскоре с ним связался человек, представившийся «сотрудником ФСБ», который сообщил о якобы передаче секретной информации. Мошенник заявил, что теперь его родителей привлекут к уголовной ответственности, а самого подростка отправят в колонию.

Чтобы «избежать» последствий, подростку предложили перевести деньги на указанный счет. Испугавшись за себя и родителей, юноша собрал 410 тыс. рублей, воспользовался личными сбережениями матери и перевел всю сумму мошенникам через банкомат.

Ранее лжеполицейский отнял у подростка на самокате в Москве 5 тыс. рублей, несовершеннолетний отдал эти деньги из-за угрозы крупного штрафа.