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Мошенники выманили у московского подростка 410 тыс. рублей
В столице несовершеннолетний передал мошенникам крупную сумму денег после угроз уголовной ответственностью в отношении его семьи, сообщили в МВД России.
Подросток из Москвы посетил сайт знакомств через Telegram и отправил незнакомцу свою геолокацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Вскоре с ним связался человек, представившийся «сотрудником ФСБ», который сообщил о якобы передаче секретной информации. Мошенник заявил, что теперь его родителей привлекут к уголовной ответственности, а самого подростка отправят в колонию.
Чтобы «избежать» последствий, подростку предложили перевести деньги на указанный счет. Испугавшись за себя и родителей, юноша собрал 410 тыс. рублей, воспользовался личными сбережениями матери и перевел всю сумму мошенникам через банкомат.
Ранее лжеполицейский отнял у подростка на самокате в Москве 5 тыс. рублей, несовершеннолетний отдал эти деньги из-за угрозы крупного штрафа.