Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

Карантин по пастереллезу снят во всех очагах на Алтае

Tекст: Тимур Шайдуллин

Карантин снят во всех 72 очагах пастереллеза на территории Республики Алтай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова. По его словам, все очаги заболевания удалось локализовать и полностью устранить угрозу распространения инфекции среди животных.

Пастереллёз – это бактериальная инфекция, которая опасна в основном для сельскохозяйственных и домашних животных, а также диких зверей и птиц. Случаи заболевания среди людей крайне редки. Глава региона Андрей Турчак подчеркнул, что с 5 февраля в республике не зафиксировано ни одного нового случая пастереллеза.

Турчак также сообщил, что количество постоянно действующих контрольно-пропускных пунктов сокращается с 12 до шести, при этом большинство останется на въездах в республику. Несмотря на улучшение ситуации, ввоз восприимчивых к болезни животных по-прежнему запрещен, чтобы сохранить достигнутые результаты и учитывая ситуацию с заболеваемостью в соседних регионах.

Выпас вакцинированных животных разрешён только при строгом соблюдении ветеринарных правил, а убой скота допускается исключительно на специализированных площадках под контролем ветслужб. Все компенсации за изъятый из-за болезни скот, как уточнил глава региона, выплачиваются в установленном порядке.

По словам Турчака, вспышка заболевания позволила выявить большое количество неучтённого и, как следствие, несвоевременно вакцинированного скота. В настоящее время всё поголовье крупного и мелкого рогатого скота внесено в систему учета и полностью привито.



Между тем, во вторник в Новосибирской области наоборот, ввели режим ЧС из-за бешенства и пастереллеза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пастереллеза началась 6 марта в нескольких областях Сибири, что привело к массовому уничтожению скота и запретам на экспорт продукции. Первые очаги инфекции выявили еще 15 февраля в двух районах Омской области.

Федеральный центр контролирует и направляет действия местных властей в регионах с зафиксированными случаями инфекций крупного рогатого скота, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.