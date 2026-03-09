Организаторы конкурса красоты БРИКС назвали страну его проведения в 2027 году

Tекст: Катерина Туманова

Президент конкурса Динара Саляхова заявила о намерении продолжать конкурс и стремиться сделать его ежегодным.

«Я могу сказать, что за эти восемь дней нам удалось создать уникальное международное сообщество. <…> Конкурс будет жить», – сказала Саляхова ТАСС.

Член жюри конкурса, обладательница титула «Миссис Индия 2025-2026» Ринима Борах выразила готовность принять следующий конкурс в Индии. По ее словам, мероприятие в Казани стало самым красивым и уникальным, а подготовка к конкурсу в Индии уже обсуждается с организаторами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянка Валентина Алексеева получила титул первой «Мисс БРИКС» на финале конкурса в Казани. Заключительный этап смотра прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана. В состав жюри мероприятия вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова. Филипп Киркоров назвал «Мисс БРИКС» в Казани круче «Евровидения».



