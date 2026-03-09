Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Обломки БПЛА повредили контактную сеть и рейсовый автобус в Сочи
При отражения атаки беспилотников на Сочи все угрожавшие городу цели были уничтожены, однако их обломки в ряде районов города нанесли некоторые повреждения транспортной системе, сообщил в Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.
«В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал. На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия», – написал он.
Прошунин уточнил, что специалисты оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия борьбы с БПЛА ВСУ. Принимаются меры для предотвращения задержек поездов.
Мэр Сочи добавил, что при атаке дронов ВСУ никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи призвали покинуть набережные из-за угрозы атаки дронов. Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки дронов.