Тракторист ранен после взрыва БПЛА в Курской области
В результате подрыва украинского беспилотника в селе Октябрьское Курской области был ранен местный житель, управлявший трактором, его здоровье вне опасности, уточняют местные власти.
Водитель трактора был ранен в результате взрыва украинского беспилотника в селе Октябрьское Рыльского района Курской области. Инцидент произошел на проезжей части, когда ударная волна задела проезжавший трактор.
Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил: «Сегодня в селе Октябрьское Рыльского района на проезжей части взорвался БПЛА противника. Ударная волна зацепила проезжающий мимо трактор. К сожалению, ранен водитель. У 52-летнего мужчины слепое осколочное ранение правой кисти, акубаротравма».
По информации Хинштейна, пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Мужчина отказался от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно.
Ранее в субботу сообщалось, что в Хомутовском районе Курской области в результате атаки вражеского дрона был поражен автомобиль с семьей из Белгородской области, направлявшейся в Брянск. В результате происшествия три человека получили ранения.
До этого в четверг в Рыльском районе Курской области мирный житель получил множественные осколочные ранения ног после атаки дрона ВСУ. А в среду в том же районе другой мирный житель в результате атаки дрона был убит.