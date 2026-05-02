Tекст: Вера Басилая

По данным украинского издания «Страна», военнослужащие подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» избили и похитили мужчину за отказ продать им алкоголь, передает ТАСС.

Согласно опубликованной видеозаписи, четверо военных ворвались в магазин, избили молодого человека, вывели его на улицу, затолкали в машину и увезли.

Источники «Страны» заявляют, что потерпевший подвергся пыткам, а затем его выбросили на окраине города. По их информации, причастные к нападению военные до сих пор не привлечены к ответственности местной полицией.

Областная полиция Днепропетровской области подтвердила сам факт инцидента и уточнила, что нападение произошло в городе Шахтерское. Помимо избиения и похищения, нападавшие обстреляли здание магазина, что привело к возгоранию помещения.

«После этого нападавшие уехали с места происшествия. В ходе первоочередных мероприятий полицейские установили местонахождение потерпевшего – его обнаружили в бессознательном состоянии. Мужчина госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении областного управления полиции.

Возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство» и «незаконное лишение свободы», однако данных о задержании подозреваемых военных пока не поступало.

Украинские военные в преддверии новогодних праздников потребовали от мирных жителей покупать им спиртное.